Dia de la danza
Lo que le pasa a tu cerebro cuando bailas (y por qué engancha tanto)
Cuando bailamos, el cerebro coordina una experiencia multisensorial que involucra la vista, el oído, el tacto, la propiocepción (la “brújula” del cuerpo) y el sistema vestibular, encargado del equilibrio
Bailar activa múltiples áreas del cerebro y genera una descarga de neurotransmisores que producen placer, cohesión social y bienestar físico. En el Día Internacional de la Danza, la ciencia confirma que moverse al ritmo de la música no solo es arte: es también salud y neuroprotección.
El cerebro bailarín
Cuando bailamos, el cerebro coordina una experiencia multisensorial que involucra la vista, el oído, el tacto, la propiocepción (la “brújula” del cuerpo) y el sistema vestibular, encargado del equilibrio. Esta integración convierte la danza en una actividad única que exige atención sostenida y favorece la comunicación y la cohesión social.
Neurotransmisores que enganchan
El baile provoca la liberación de endorfinas (placer), serotonina (buen ánimo) y oxitocina (apego y vínculos afectivos). Esta combinación explica por qué bailar resulta tan adictivo y genera sensación de bienestar inmediato. Además, mejora la inmunoreactividad, la coordinación, el tono muscular y la salud cardiovascular.
Beneficios psicológicos y sociales
La danza, al ser una actividad grupal, fortalece la autoestima y las habilidades socioemocionales. Estudios señalan que quienes bailan desarrollan mejores estrategias de afrontamiento y experimentan mayor satisfacción en sus relaciones sociales.
Teorías sobre el origen del baile
Los investigadores plantean dos hipótesis:
Una función biológica ligada a la supervivencia y la reproducción.
Una exaptación, es decir, una práctica que comenzó con un propósito y evolucionó hacia nuevas finalidades, como la cohesión social y el arte.
Música y recompensa cerebral
El sistema de recompensa del cerebro, formado por estructuras como el núcleo accumbens y el área ventral tegmental, se activa cuando el cuerpo se mueve al ritmo de la música. Por eso, bailar genera una doble sensación de placer: responder a la melodía y experimentar la satisfacción del movimiento.
Impacto en la infancia y en la vida cotidiana
En bebés menores de dos años, la estimulación con música y movimiento es clave para desarrollar el sentido del ritmo. En adultos, bailar conecta recuerdos, emociones y sentidos, convirtiéndose en una experiencia holística que protege el cerebro y fortalece la salud mental.