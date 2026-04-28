Movimiento y metabolismo: ¿por qué no basta solo con comer bien?

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Por Dra. Rosanna Domínguez

Muchos pacientes llegan a consulta diciendo: “Doctora, casi no como, ¿por qué no bajo de peso?”. Y la respuesta no es tan simple como comer poco. El peso corporal depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el movimiento y algo fundamental: el metabolismo, que regula cómo el cuerpo utiliza la energía para mantenerse en funcionamiento y conservar la salud.

Comer no es solo un acto para sobrevivir. Es un proceso complejo en el que la calidad de los alimentos juega un papel determinante. Sin embargo, muchas veces comemos influenciados por el entorno: la publicidad, las redes sociales, las aplicaciones de comida y las ofertas. Todo esto impacta nuestra ingesta diaria y nos lleva, con frecuencia, a consumir productos de baja calidad nutricional.

No basta con comer poco. La nutrición es una interacción de factores biológicos, psicológicos y ambientales. A menudo comemos por estrés, ansiedad o tristeza, y es importante entender que alimentarse “saludable” no compensa un malestar emocional si se hace desde la culpa o el miedo.

Otro punto clave es la desinformación. Existe una gran cantidad de publicidad engañosa: productos etiquetados como “light” o “gluten free” que generan una falsa sensación de salud. Esto puede llevar a que las personas consuman mayores cantidades sin darse cuenta, aumentando su ingesta calórica. No todo lo que parece saludable lo es, y aun esos productos deben consumirse con moderación.

La base de una alimentación saludable sigue siendo clara: alimentos que vienen de la tierra: Frutas, vegetales, legumbres y alimentos frescos deben ser los protagonistas. Por el contrario, los alimentos ultraprocesados suelen aportar energía con pocos nutrientes y están diseñados para estimular el consumo excesivo, no para nutrir.

Hay algo igual de importante que comer bien: moverse. La actividad física mejora la condición física, la salud mental, ayuda en el control de enfermedades crónicas y favorece la longevidad. No se trata de hacer ejercicio perfecto, sino de mantenerse activo. Caminar, bailar, trotar o cualquier actividad que disfrutes puede marcar la diferencia. Idealmente, se recomienda al menos 30 minutos diarios de actividad física y añadir ejercicios de fuerza dos a tres veces por semana, fundamentales para preservar la masa muscular.

Cómo nos vemos a nosotros mismos también es importante. Siempre digo a mis pacientes: mírate con amor, pero no descuides tu salud. Más que adaptarnos a una talla que no corresponde, debemos trabajar para acercarnos a una versión saludable de nosotros mismos.

Dos ideas clave que siempre comparto son estas: no se trata solo de “comer bien”, sino de dejar de “comer mal” y “vamos a movernos más”. Estos consejos serían un buen comienzo para ir logrando nuestros objetivos.