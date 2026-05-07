Ley 10-91 El día que nació el Colegio de Periodistas: por qué marcó la comunicación en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El 7 de mayo de 1991 se promulgó la Ley 10-91, que dio vida al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), una institución destinada a agrupar, regular y representar a los profesionales de la comunicación en el país. La normativa estableció la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo, lo que significó un paso decisivo hacia la profesionalización y la defensa de los derechos de quienes trabajan en este ámbito.

La ley surgió en un contexto de debates sobre la necesidad de fortalecer la ética periodística y de dotar al sector de un marco institucional que garantizara la capacitación continua y la protección laboral. Desde entonces, el CDP ha jugado un papel clave en la promoción de la libertad de expresión, la actualización académica y la representación gremial de los periodistas dominicanos.

Ley 10-91

Entre sus atribuciones, el Colegio tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios éticos de la profesión, impulsar programas de formación y defender la dignidad de los comunicadores frente a amenazas o presiones externas. Asimismo, la Ley 10-91 abrió la puerta a un proceso de institucionalización que permitió que el periodismo dominicano se reconociera como una profesión con derechos y deberes claramente definidos.

A 35 años de su creación, el CDP sigue siendo un referente en la defensa de la libertad de prensa y en la construcción de un periodismo responsable y comprometido con la sociedad. Su nacimiento marcó un antes y un después en la historia de la comunicación en República Dominicana, consolidando la idea de que el periodismo no es solo oficio, sino también profesión regulada por la ley.