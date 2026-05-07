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Ley 10-91 El día que nació el Colegio de Periodistas: por qué marcó la comunicación en RD

La ley surgió en un contexto de debates sobre la necesidad de fortalecer la ética periodística y de dotar al sector de un marco institucional que garantizara la capacitación continua y la protección laboral.

Sede principal del Colegio de Periodistas

Sede principal del Colegio de Periodistas

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El 7 de mayo de 1991 se promulgó la Ley 10-91, que dio vida al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), una institución destinada a agrupar, regular y representar a los profesionales de la comunicación en el país. La normativa estableció la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo, lo que significó un paso decisivo hacia la profesionalización y la defensa de los derechos de quienes trabajan en este ámbito.

La ley surgió en un contexto de debates sobre la necesidad de fortalecer la ética periodística y de dotar al sector de un marco institucional que garantizara la capacitación continua y la protección laboral. Desde entonces, el CDP ha jugado un papel clave en la promoción de la libertad de expresión, la actualización académica y la representación gremial de los periodistas dominicanos.

Ley 10-91

Ley 10-91

Entre sus atribuciones, el Colegio tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios éticos de la profesión, impulsar programas de formación y defender la dignidad de los comunicadores frente a amenazas o presiones externas. Asimismo, la Ley 10-91 abrió la puerta a un proceso de institucionalización que permitió que el periodismo dominicano se reconociera como una profesión con derechos y deberes claramente definidos.

A 35 años de su creación, el CDP sigue siendo un referente en la defensa de la libertad de prensa y en la construcción de un periodismo responsable y comprometido con la sociedad. Su nacimiento marcó un antes y un después en la historia de la comunicación en República Dominicana, consolidando la idea de que el periodismo no es solo oficio, sino también profesión regulada por la ley.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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