Ligia Bonetti invita a los jóvenes a alzar la voz y enfrentar retos con soluciones

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La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, participó como oradora principal en el evento Women Plus, organizado por la revista Los Plus RD, un encuentro que reunió a líderes empresariales, profesionales y jóvenes de la Región Norte para reflexionar sobre liderazgo, propósito y los desafíos del empresariado dominicano.

El evento, que convocó a más de 200 jóvenes en La Vega, resaltó la relevancia estratégica de la Región Norte y particularmente de esta provincia, que ocupa un lugar significativo dentro de las operaciones de Grupo SID al albergar la planta de Induveca, una de las empresas emblemáticas del grupo y un importante motor de empleo y actividad productiva en la región.

Durante su participación, Bonetti sostuvo una conversación abierta sobre su trayectoria profesional, su visión del liderazgo y los aprendizajes que han marcado su gestión al frente de uno de los conglomerados industriales más relevantes del país.

Además, resaltó sobre el rol del sector privado en la generación de soluciones para los desafíos del país, alentando a las nuevas generaciones a participar activamente con propuestas concretas,

“Desde donde quiera que estén, alcen su voz, pero háganlo con soluciones. Es muy fácil criticar desde la barrera; lo importante es involucrarse y contribuir a construir respuestas”.

Ligia Bonetti en la actividad

La ejecutiva también compartió reflexiones sobre los inicios de su carrera dentro de la empresa familiar, destacando que nunca trabajó con la expectativa de asumir la presidencia ejecutiva.

“Eso me permitió trabajar sin esa presión visible y enfocarme en hacer lo que realmente me apasionaba hasta lograr destacarme. Nunca me comparé con nadie; simplemente seguí mi camino y traté de dar lo mejor de mí”, expreso Bonetti.

En relación con el liderazgo femenino, Bonetti enfatizó que el verdadero diferenciador siempre será el talento, la preparación y la capacidad de generar valor.

Asimismo, invitó a las mujeres a reconocer sus fortalezas sin ver su identidad como una limitación, sino como una oportunidad de complementariedad dentro del liderazgo.

“Debemos quitarnos la idea de que ser mujer es una debilidad. Abracemos lo que somos. Hay muchas cualidades que nos diferencian, y cuando hombres y mujeres trabajan juntos desde el respeto y las mismas oportunidades, se logran mejores resultados “afirmó Ligia Bonetti.

Al cierre de la jornada, la presidente ejecutiva de Grupo SID recibió un reconocimiento especial, de la mano de Elmerk Jonas, Director de la Revista Los Plus RD, por su trayectoria y sus aportes al liderazgo empresarial en el país.

La distinción reafirmó los temas abordados durante su intervención, centrados en la importancia de los valores en la gestión corporativa, el impacto de la sostenibilidad en las organizaciones y en la sociedad, así como algunos hábitos personales y lecturas que han influido en su desarrollo como líder.

Ligia Bonetti en la actividad

Sobre Grupo SID

Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de empresas de consumo masivo en la República Dominicana, componiéndose de Induveca, Mercasid, Induspalma y el Escogido, con más de 2,000 productos y presencia en 21 países.

Enfocada en el bienestar de sus colaboradores, aliados comerciales, consumidores y la sociedad en general, Grupo SID es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país.

Su modelo de negocio, basado en la sostenibilidad y alineado con los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, le permite ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, en alianza con marcas y empresas de prestigio internacional.