Entre logros académicos y jornada nutricional: así se conmemora el Día Nacional del Estudiante

En el marco del Día Nacional del Estudiante, el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) destacaron avances en calidad educativa, liderazgo juvenil y fortalecimiento de la nutrición escolar, con acciones dirigidas a más de dos millones de alumnos del sistema público.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, felicitó a los estudiantes del sistema preuniversitario y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la calidad educativa, consolidar la gobernanza participativa y mantener a los educandos como protagonistas de la transformación del sistema.

“Ustedes son la razón de ser de nuestra educación. Cada esfuerzo institucional tiene como propósito abrirles más oportunidades y garantizar que puedan desarrollar todo su potencial”, manifestó el ministro.

El funcionario subrayó que los más de dos millones de alumnos del sistema constituyen el eje fundamental de la Hoja de Ruta 2025-2028, un instrumento estratégico centrado igualmente en la calidad educativa, el clima y bienestar estudiantil, la carrera docente, y el cumplimiento del calendario y horario escolar.

De Camps afirmó que los estudiantes no solo son beneficiarios de las políticas educativas, sino que son actores esenciales en su diseño y seguimiento a través de la Mesa de los Cinco Pilares, espacio de articulación que también integra a docentes, familias, sociedad civil y servidores públicos con el objetivo de consolidar consensos y acelerar mejoras estructurales en el sistema.

Logros y proyección internacional

Igualmente, el titular del MINERD destacó los recientes avances alcanzados por los estudiantes, especialmente la visibilidad internacional lograda en competencias académicas y científicas. Señaló con orgullo que estudiantes de escuelas públicas obtuvieron medallas y reconocimientos en la Olimpiada de Biología 2025, que reflejó su preparación y liderazgo en ciencias.

También resaltó la entrega de galardones de excelencia académica a más de 150 estudiantes meritorios de las 18 Regionales Educativas del país, premio instituido para reconocer la dedicación y el mérito escolar en el curso 2025.

Además, recordó con orgullo que jóvenes dominicanos han llevado la bandera nacional muy alto en eventos internacionales como el Desafío Rover de Exploración Humana (NASA HERC) 2025, donde equipos dominicanos obtuvieron ocho premios entre universidades y secundaria, consolidando el reconocimiento del país en competencias de ciencia, ingeniería y tecnología.

El ministro también resaltó los avances en el fortalecimiento de la formación en valores, ciudadanía y liderazgo juvenil, integrando la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana como componente transversal del currículo y promoviendo espacios de participación estudiantil que fomentan el pensamiento crítico, el debate responsable y la cultura democrática. Esta integración al currículo educativo se ve potenciada en la práctica con el voluntariado Agentes al 100, a través del cual se impulsa la formación en valores y liderazgo estudiantil.

Igualmente, en el ámbito de la educación integral para los estudiantes, la cartera educativa impulsó la ampliación de modalidades formativas, incluyendo el fortalecimiento del Modalidad en Artes y el respaldo a actividades académicas, culturales y deportivas de alcance nacional, orientadas a potenciar talentos y competencias más allá del aula tradicional.

INABIE impulsa jornada de nutrición en San Cristóbal

Por su parte, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) inició la jornada “Nutrición Escolar que Transforma”, que impactará en una primera etapa a más de 58,800 estudiantes de San Cristóbal.

La iniciativa forma parte del Plan de Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 1.9 millones de alumnos y será extendida progresivamente a más de 7,000 centros educativos públicos, priorizando comunidades vulnerables.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, afirmó que celebrar a los estudiantes implica garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo.

“En este Día Nacional del Estudiante reafirmamos que la nutrición es una herramienta de justicia social. No se trata solo de servir alimentos, sino de evaluar, acompañar y asegurar que cada estudiante reciba la nutrición adecuada para su pleno desarrollo” expresó.

La jornada inició con un plan piloto en el municipio de Yaguate, donde se realizan evaluaciones nutricionales y seguimiento al servicio de alimentación escolar.

El director de Salud y Nutrición del INABIE, Luis Lizado, explicó que la iniciativa se ejecuta bajo el Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE), que permite evaluar el estado nutricional del estudiantado y fortalecer la implementación del PAE.

El programa incluye supervisión operativa, evaluación nutricional, capacitación técnica para los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE), así como acciones para mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos, fomentar la regionalización de los menús y detectar oportunamente posibles riesgos nutricionales.

La jornada se desarrolla en coordinación con los ministerios de Agricultura y Educación, así como con proveedores y manipuladores de alimentos del PAE.