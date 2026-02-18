¿Es verdad que habrá un cambio de canciller en República Dominicana?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ante los rumores de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) tendría un nuevo incumbente e incluso la circulación de nombres que podrían sustituir al actual canciller, Roberto Álvarez, el diplomático respondió a las versiones durante el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Álvarez calificó las versiones como “especulaciones” y las atribuyó a lo que definió como una práctica común en el país.

“Bueno, esto es una respuesta muy personal mía. Yo creo que eso es un pasatiempo muy viejo dominicano, de hacer cábalas y juicios de esa naturaleza, sobre todo cuando viene el 27 de febrero o el 26 de agosto. No te puedo decir más de que es algo cultural de nosotros”, expresó al responder una pregunta de la periodista Millizen Uribe.

El canciller afirmó que continuará en el cargo mientras cuente con la confianza del presidente.

“Yo sirvo mientras el presidente desee que yo continúe en cancillería, estoy a su disposición”, sostuvo.

Sobre los nombres que han circulado como posibles reemplazos, indicó que no puede confirmar ni desmentir los rumores.

“Sobre otras personas que se mencione, no te puedo decir, lo único es que serían aspiraciones legítimas si la tuvieran, porque como cualquier otro Ministerio, habrá personas que consideren que tienen las condiciones para servir a su país”, manifestó.

Álvarez reiteró que no puede confirmar ni desestimar las versiones que han surgido en torno a un eventual cambio en el Mirex.