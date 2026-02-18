Elon Musk ataca al presidente de España: ¿de qué lo acusó ahora?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El magnate Elon Musk volvió a atacar este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a cuenta de la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas migrantes que aprobó recientemente el Ejecutivo español.

"¡Dirty Sánchez es un traidor a España!", escribió Musk en X, su red social, donde a principios de febrero el multimillonario ya se refirió al presidente del Gobierno español diciendo 'Dirty Sánchez', un juego de palabras traducible al español como 'Sucio Sánchez' y que hace referencia, además, a una práctica sexual.

Musk respondió con ese "¡Dirty Sánchez es un traidor a España!" a un mensaje previo que había escrito en X el activista de extrema derecha británico Tommy Robinson, quien decía, a colación de la regularización de migrantes, que Pedro Sánchez debería ser arrestado.

El Gobierno español aprobó a finales de enero una regularización que podrán solicitar más de medio millón de personas migrantes que ya viven en Españay que cumplan una serie de requisitos, como carecer de antecedentes penales.

Se trata de la octava regularización extraordinaria aprobada -bajo gobiernos de derechas y de izquierdas- en el país desde los años 80 del pasado siglo.