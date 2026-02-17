Unibe realiza su primera gala benéfica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Iberoamericana, Unibe, celebró la primera edición de la Gala Benéfica Forjando Legados, una iniciativa impulsada por su Círculo de Egresados (CEU) y el fideicomiso filantrópico Friends Raising Unibe, con el propósito de recaudar fondos para fortalecer los programas de becas de la universidad.

En su discurso, la rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, destacó que esta gala abre nuevas formas de encuentro, sinergia y proyección institucional. Asimismo, subrayó el objetivo principal del evento: ampliar el acceso a la educación superior, y agradeció a los asistentes por su contribución para hacerlo posible.

“Esta noche nos convoca un propósito muy concreto: crear oportunidades reales para jóvenes con talento. Les agradezco sinceramente su solidaridad y su confianza en el poder de la educación para transformar vidas”, expresó.

Por su parte, la vicerrectora de Vinculación e Internacionalización, doctora Loraine Amell Bogaert, destacó el impacto de las becas Líderes del Mañana, Economía Naranja, Mujeres en las Ingenierías, Becas de Inclusión y Producers Lab-Cine, las cuales a lo largo de su historia han beneficiado a más de mil jóvenes provenientes de distintas regiones del territorio nacional, permitiéndoles acceder a oportunidades académicas en Unibe.

Estos programas no solo representan un apoyo económico, sino una apuesta estratégica por el talento, la equidad y la movilidad social.

“Nuestros estudiantes becados se forman como verdaderos líderes transformadores, aprovechando al máximo las plataformas y recursos que ofrecemos durante su vida académica y construyendo un perfil de egresado preparado para afrontar los constantes cambios y desafíos sociales”, afirmó el doctor Leandro Féliz Matos, presidente del CEU y decano de Innovación y Desarrollo Institucional de Unibe.

La Gala “Forjando Legados” simbolizó la conexión entre el legado construido por generaciones de egresados y su papel como agentes de transformación, y el futuro que hoy se abre para nuevos estudiantes gracias al respaldo solidario de la comunidad universitaria.

Como parte del programa, se llevó a cabo la primera edición de los reconocimientos “Egresados que Transforman”, un homenaje a profesionales egresados cuya trayectoria refleja el impacto de una formación académica orientada al servicio, la excelencia y la responsabilidad social.

Luego de un proceso de meses que incluyó nominación abierta y votaciones dentro de la comunidad universitaria, la doctora Loraine Amell anunció los galardones a:

● María Esperanza Haché, egresada de la Escuela de Educación y fundadora del programa Yo También Puedo.

● Edgar Reynoso Vanderhorst, egresado de la Escuela de Medicina, creador de la Técnica Vanhorst para la regulación del estrés, conferencista TEDx y autor del libro Wellness: Optimizing Yourself.

● Milly Feliz, egresada de la Escuela de Psicología, y fundadora de The Wise Self Psychotherapy Clinic, reconocida en 2025 con el premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta.

La celebración de Forjando Legados fue posible gracias al respaldo de aliados estratégicos, como Farmacia Medicar GBC, Humano Seguros, Matos Corredores de Seguros, Banco Múltiple Caribe, Brugal, Evontus Decoración y Eventos, y GB Sound. Asimismo, apoyaron la gala destacados medios de comunicación como: Listín Diario, Periódico Hoy, El Nacional, El Caribe y Nuevo Diario, que contribuyeron a amplificar el alcance del evento.

Con esta gala benéfica Unibe dio un paso significativo para movilizar voluntades, fortalecer alianzas y seguir forjando líderes a través de la educación.

Acerca de Unibe

Unibe es una comunidad universitaria que promueve una experiencia educativa transformadora y crea conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e innovación, fomentando un liderazgo que impacta la sociedad local y global.

Desde su fundación, ha representado un modelo disruptivo de educación superior.

Actualmente, ofrece 19 carreras de grado, tres licenciaturas para adultos —Psicología, Derecho y Dirección y Gestión Empresarial— y un amplio portafolio de programas de postgrado y de educación continua.