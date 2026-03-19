Tommy Galán Grullón y Ana Abreu Canaán contraen matrimonio

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El ex senador por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y la señorita Ana Abreu Canaán contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima y familiar.

La celebración se realizó a las 6:00 de la tarde del pasado miércoles 18 de marzo, en la Zona Colonial de esta capital, en un ambiente de profunda confraternidad, alegría y amor, rodeados de familiares que acompañaron a la pareja en este significativo momento de sus vidas.

Tommy Galán Grullón y Ana Abreu Canaán contraen matrimonioFuente externa

El acto, caracterizado por su sencillez y emotividad, reunió a los seres más queridos de los contrayentes, quienes compartieron una velada especial marcada por los buenos deseos y el afecto hacia la nueva unión matrimonial.

Familiares expresaron sus felicitaciones y bendiciones a la pareja, deseándoles una vida llena de felicidad, comprensión y prosperidad en esta nueva etapa que inician juntos.