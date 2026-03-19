¿Por qué las licencias para mayores de 65 duran menos? Intrant explica medida

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La disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que limita a dos años la renovación de la licencia de conducir para ciudadanos mayores de 65 años, en lugar de los cuatro años establecidos de manera general por la ley, ha desatado el rechazo de algunos sectores y abierto un debate en medios de comunicación.

Sin embargo, la institución aclaró que esta disposición no es nueva ni surge de forma aislada. Está sustentada en el Decreto núm. 6-19, emitido el 8 de enero de 2019 por el entonces presidente Danilo Medina, que aprueba el Reglamento de Licencias de Conducir en la República Dominicana, específicamente en su artículo 21, donde se establecen diferencias en la vigencia según la edad del conductor y el tipo de licencia.

En el caso de las licencias categorías 01, 02 y 05, dirigidas a vehículos privados, la vigencia es de cuatro años hasta los 65 años. A partir de esa edad, se reduce a dos años.

Mientras que para las licencias profesionales, correspondientes a las categorías 03 y 04, la duración es de tres años hasta los 65 años, y de un año a partir de esa edad.

En ese sentido, el INTRANT precisa que no se trata de una limitación de derechos, sino de una medida orientada a reforzar la seguridad vial mediante evaluaciones periódicas más estrictas para este grupo poblacional.

“No se están limitando derechos, se está asegurando condiciones. Nadie pierde su licencia por tener 65 años; solo se verifica con mayor frecuencia que esté en condiciones para conducir”, afirmó.