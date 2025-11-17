Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Números ganadores de las loterías del 16 de noviembre: ¿La pegaste?

¿Millonario este lunes? Descubre si eres el afortunado de la lotería. ¡Los números ganadores podrían cambiar tu vida!

Resultado de las loterías

Nacional

Juega + Pega +

11 12 26 13 19

Gana Más

37 05 22

Lotería Nacional

38 53 14

Leidsa

Pega 3 Más

24 21 49

Quiniela Leidsa

76 89 40

Loto Pool

07 15 28 29 31

Super Kino TV

05 11 14 15 16 17 18 24 30 33 35 43 55 60 67 69 70 77 79 80

Loto - Super Loto Más

12 14 20 22 28 31 02 08

Loteria Real

Loto Pool

12 80 34 47

Quiniela Real

79 34 37

Loteka

Quiniela Loteka

63 48 53

Mega Chances

54 14 84 33 64

Americanas

Florida Día

86 04 31

New York Tarde

33 01 05

Florida Noche

50 83 41

New York Noche

11 74 88

Mega Millions

01 08 11 12 57 07

$980 M

PowerBall

06 07 12 47 53 21 4X

Cash 4 Life

41 54 21 10 17 04

La Primera

La Primera Día

73 79 93

Primera Noche

52 42 44

Loto 5

17 28 36 24 03 05

$30 M

La Suerte

La Suerte 12:30

16 75 44

La Suerte 18:00

00 98 25

LoteDom

Quiniela LoteDom

65 77 79

El Quemaito Mayor

80

Anguila

Anguila Mañana

02 72 02

Anguila Medio Día

25 21 96

Anguila Tarde

97 98 19

Anguila Noche

24 92 93

King Lottery

King Lottery 12:30

55 34 14

King Lottery 7:30

72 19 26

