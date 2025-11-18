Resultados oficiales:
Números ganadores de las loterías del 17 de noviembre en República Dominicana
Juega + Pega +
23 14 17 15 24
Gana Más
65 72 10
Lotería Nacional
73 44 76
Pega 3 Más
04 49 37
Quiniela Leidsa
96 58 70
Loto Pool
08 13 17 27 29
Super Kino TV
03 15 19 21 22 24 25 31 33 39 45 46 53 54 61 67 69 75 76 78
Super Loto Más
12 14 20 22 28 31 02 08
Loto Pool
17 24 07 73
Quiniela Real
34 89 68
Quiniela Loteka
53 17 95
Mega Chances
71 42 27 91 01
MegaLotto
03 14 18 22 32 36 06 08
Florida Día
37 90 73
New York Tarde
48 22 84
Florida Noche
00 17 61
New York Noche
55 09 79
PowerBall
07 33 50 57 66 23 5X
La Primera Día
18 86 87
Primera Noche
38 39 79
Loto 5
19 10 16 30 26 10
La Suerte 12:30
95 40 00
La Suerte 18:00
83 09 93
Quiniela LoteDom
17 64 17
El Quemaito Mayor
05
Anguila Mañana
80 21 72
Anguila Medio Día
12 26 51
Anguila Tarde
93 68 39
Anguila Noche
09 44 20
King Lottery 12:30
46 81 18
King Lottery 7:30
29 24 55