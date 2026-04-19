Ordenan construcción de nuevos cementerios y modernización de Parque Duarte en Sánchez Ramírez

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Sánchez Ramírez.– En una acción cargada de solidaridad y compromiso social, el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dispuso una inversión superior a RD$141 millones para la construcción de nuevos cementerios municipales en Villa La Mata y Cevicos, así como la modernización del Parque Duarte de Villa La Mata, obras destinadas a mejorar la calidad de vida y ofrecer espacios dignos para las familias de la provincia.

El ministro Andrés Bautista García informó que para Villa La Mata fueron asignados RD$48,791,314.73 para la construcción de un nuevo cementerio municipal, impactando de manera directa a una población de 38,358 habitantes. Mientras, para Cevicos se destinaron RD$43,000,000.00 para un cementerio municipal que beneficiará a 16,311 habitantes. Ambas comunidades contarán con espacios adecuados y dignos para despedir a sus seres queridos.

Asimismo, el Gobierno dispuso RD$50,208,643.17 para la remodelación y modernización del Parque Duarte de Villa La Mata, creando un espacio seguro, moderno y acogedor para la recreación, el encuentro comunitario y la convivencia de toda la población.

Acompañaron al ministro Bautista, la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez de Alba, el alcalde de Villa La Mata Eliseo Peña y el alcalde de Cevicos Edward Contreras.

Con estas acciones, el presidente Abinader reafirma una gestión cercana, humana y comprometida con las necesidades reales de la gente, garantizando obras que dignifican la vida comunitaria y honran la memoria de quienes partieron.