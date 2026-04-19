“Policía, me quieren matar”: chofer atacado en Santiago pidió ayuda antes de morir

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

David Carlos Abreu Quesada, quien se desempeñaba como chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago, pidió ayuda en sus últimos momentos tras ser agredido, según se escucha en un video que circula en redes sociales.

“Me quieren matar aquellos, policía, me quieren matar”, se le oye decir en las imágenes, que han sido ampliamente difundidas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se habría originado tras un incidente de tránsito, cuando el vehículo pesado que conducía la víctima tuvo un roce con una motocicleta, lo que derivó en una persecución.

Sobre el caso

La Policía Nacional informó el arresto de ocho motoconchistas, incluyendo al presunto responsable de la herida de arma blanca que provocó la muerte de Abreu Quesada.

Según el informe, el hombre fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, ocasionándole una herida punzocortante en el muslo derecho.

En medio de la agresión, logró desplazarse hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde agentes de seguridad intervinieron.

Posteriormente, fue asistido por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon una motocicleta vinculada al hecho, así como el arma blanca utilizada en la agresión.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales.