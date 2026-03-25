Loto de hoy
Los números de la lotería de hoy martes 24/03/26
Los resultados de la lotería de hoy
Nacional
Juega + Pega +
06 17 22 11 09
Juega + Pega +
Gana Más
62 97 26
Gana Más
Lotería Nacional
57 85 81
Lotería Nacional
Leidsa
Pega 3 Más
21 13 12
Pega 3 Más
Loto Pool
04 10 12 14 28
Loto Pool
Super Kino TV
04 07 09 10 11 13 16 18 19 21 24 32 35 36 42 58 60 62 64 69
Super Kino TV
Quiniela Leidsa
10 72 84
Quiniela Leidsa
Loto - Loto Más
07 08 16 17 21 39 10 07
Loto - Loto Más
Real
Quiniela Real
94 31 53
Quiniela Real
Loto Pool
17 15 40 91
Loto Pool
Loto Real
05 06 31 57 72
Loto Real
Loteka
Quiniela Loteka
64 33 44
Quiniela Loteka
Mega Chances
33 82 50 68 18
Mega Chances
Americanas
New York 3:30
39 46 09
New York 3:30
New York 11:30
53 25 61
New York 11:30
Florida Día
75 95 21
Florida Día
Florida Noche
95 06 15
Florida Noche
Mega Millions
04 13 52 53 69 10
Mega Millions
PowerBall
12 18 47 56 63 01 10X
PowerBall
Primera
La Primera Día
07 59 87
La Primera Día
Primera Noche
45 19 48
Primera Noche
Loto 5
27 05 32 21 29 07
Loto 5
La Suerte
La Suerte MD
47 92 41
La Suerte MD
La Suerte 6PM
61 02 10
La Suerte 6PM
LoteDom
LoteDom
71 02 24
LoteDom
El Quemaito Mayor
14
El Quemaito Mayor
King Lottery
King Lottery 12:30
72 10 96
King Lottery 12:30
King Lottery 7:30
48 66 86
King Lottery 7:30
Anguila
Anguila 10:00 AM
57 78 66
Anguila 10:00 AM
Anguila 1:00 PM
69 60 70
Anguila 1:00 PM
Anguila 6:00 PM
03 74 33
Anguila 6:00 PM
Anguila 9:00 PM
25 96 64
Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.
Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.
Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.
Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.
La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.
LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.
La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.