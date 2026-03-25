Los números de la lotería de hoy martes 24/03/26

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Nacional

Juega + Pega +

06 17 22 11 09

Juega + Pega +

Gana Más

62 97 26

Gana Más

Lotería Nacional

57 85 81

Lotería Nacional

Leidsa

Pega 3 Más

21 13 12

Pega 3 Más

Loto Pool

04 10 12 14 28

Loto Pool

Super Kino TV

04 07 09 10 11 13 16 18 19 21 24 32 35 36 42 58 60 62 64 69

Super Kino TV

Quiniela Leidsa

10 72 84

Quiniela Leidsa

Loto - Loto Más

07 08 16 17 21 39 10 07

Loto - Loto Más

Real

Quiniela Real

94 31 53

Quiniela Real

Loto Pool

17 15 40 91

Loto Pool

Loto Real

05 06 31 57 72

Loto Real

Loteka

Quiniela Loteka

64 33 44

Quiniela Loteka

Mega Chances

33 82 50 68 18

Mega Chances

Americanas

New York 3:30

39 46 09

New York 3:30

New York 11:30

53 25 61

New York 11:30

Florida Día

75 95 21

Florida Día

Florida Noche

95 06 15

Florida Noche

Mega Millions

04 13 52 53 69 10

Mega Millions

PowerBall

12 18 47 56 63 01 10X

PowerBall

Primera

La Primera Día

07 59 87

La Primera Día

Primera Noche

45 19 48

Primera Noche

Loto 5

27 05 32 21 29 07

Loto 5

La Suerte

La Suerte MD

47 92 41

La Suerte MD

La Suerte 6PM

61 02 10

La Suerte 6PM

LoteDom

LoteDom

71 02 24

LoteDom

El Quemaito Mayor

14

El Quemaito Mayor

King Lottery

King Lottery 12:30

72 10 96

King Lottery 12:30

King Lottery 7:30

48 66 86

King Lottery 7:30

Anguila

Anguila 10:00 AM

57 78 66

Anguila 10:00 AM

Anguila 1:00 PM

69 60 70

Anguila 1:00 PM

Anguila 6:00 PM

03 74 33

Anguila 6:00 PM

Anguila 9:00 PM

25 96 64

Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.

La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.