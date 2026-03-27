Números de las loterías de hoy jueves 26/03/26

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Nacional

Juega + Pega +

10 20 12 10 24

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Gana Más

01 46 62

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Lotería Nacional

68 09 59

Lotería Nacional

Leidsa

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Pega 3 Más

46 28 18

Pega 3 Más

Extra Statistics

Loto Pool

10 11 15 26 31

Loto Pool

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Super Kino TV

02 04 06 14 17 18 19 22 28 30 33 34 42 48 51 56 59 73 75 79

Super Kino TV

Extra Statistics

Quiniela Leidsa

42 43 44

Quiniela Leidsa

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Loto - Loto Más

10 14 15 20 22 35 04 05

Loto - Loto Más

Real

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Quiniela Real

43 91 65

Quiniela Real

Extra Statistics

Loto Pool

69 23 21 20

Loto Pool

Extra Statistics

Loto Real

05 06 31 57 72

Loto Real

Loteka

Extra Statistics

Quiniela Loteka

88 08 12

Quiniela Loteka

Extra Statistics

Mega Chances

77 35 10 17 07

Mega Chances

Americanas

Extra Statistics

New York 3:30

04 58 23

New York 3:30

Extra Statistics

New York 11:30

79 13 91

New York 11:30

Extra Statistics

Florida Día

10 01 85

Florida Día

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Florida Noche

06 65 93

Florida Noche

Extra Statistics

Mega Millions

04 13 52 53 69 10

Mega Millions

Extra Statistics

PowerBall

07 21 55 56 64 26 4X

PowerBall

Primera

Extra Statistics

La Primera Día

24 37 81

La Primera Día

Extra Statistics

Primera Noche

20 83 37

Primera Noche

Extra Statistics

Loto 5

03 11 19 29 38 03

Loto 5

La Suerte

Extra Statistics

La Suerte MD

36 84 29

La Suerte MD

Extra Statistics

La Suerte 6PM

26 16 64

La Suerte 6PM

LoteDom

Extra Statistics

LoteDom

49 62 23

LoteDom

Extra Statistics

El Quemaito Mayor

11

El Quemaito Mayor

King Lottery

Extra Statistics

King Lottery 12:30

98 59 98

King Lottery 12:30

Extra Statistics

King Lottery 7:30

11 97 80

King Lottery 7:30

Anguila

Extra Statistics

Anguila 10:00 AM

16 57 16

Anguila 10:00 AM

Extra Statistics

Anguila 1:00 PM

12 26 98

Anguila 1:00 PM

Extra Statistics

Anguila 6:00 PM

03 29 09

Anguila 6:00 PM

Extra Statistics

Anguila 9:00 PM

67 77 01

Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.

La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.