Loto de hoy
Números de las loterías de hoy jueves 26/03/26
Los números de la loto de hoy
Nacional
Juega + Pega +
10 20 12 10 24
Juega + Pega +
Extra Statistics
Gana Más
01 46 62
Gana Más
Extra Statistics
Lotería Nacional
68 09 59
Lotería Nacional
Leidsa
Extra Statistics
Pega 3 Más
46 28 18
Pega 3 Más
Extra Statistics
Loto Pool
10 11 15 26 31
Loto Pool
Extra Statistics
Super Kino TV
02 04 06 14 17 18 19 22 28 30 33 34 42 48 51 56 59 73 75 79
Super Kino TV
Extra Statistics
Quiniela Leidsa
42 43 44
Quiniela Leidsa
Extra Statistics
Loto - Loto Más
10 14 15 20 22 35 04 05
Loto - Loto Más
Real
Extra Statistics
Quiniela Real
43 91 65
Quiniela Real
Extra Statistics
Loto Pool
69 23 21 20
Loto Pool
Extra Statistics
Loto Real
05 06 31 57 72
Loto Real
Loteka
Extra Statistics
Quiniela Loteka
88 08 12
Quiniela Loteka
Extra Statistics
Mega Chances
77 35 10 17 07
Mega Chances
Americanas
Extra Statistics
New York 3:30
04 58 23
New York 3:30
Extra Statistics
New York 11:30
79 13 91
New York 11:30
Extra Statistics
Florida Día
10 01 85
Florida Día
Extra Statistics
Florida Noche
06 65 93
Florida Noche
Extra Statistics
Mega Millions
04 13 52 53 69 10
Mega Millions
Extra Statistics
PowerBall
07 21 55 56 64 26 4X
PowerBall
Primera
Extra Statistics
La Primera Día
24 37 81
La Primera Día
Extra Statistics
Primera Noche
20 83 37
Primera Noche
Extra Statistics
Loto 5
03 11 19 29 38 03
Loto 5
La Suerte
Extra Statistics
La Suerte MD
36 84 29
La Suerte MD
Extra Statistics
La Suerte 6PM
26 16 64
La Suerte 6PM
LoteDom
Extra Statistics
LoteDom
49 62 23
LoteDom
Extra Statistics
El Quemaito Mayor
11
El Quemaito Mayor
King Lottery
Extra Statistics
King Lottery 12:30
98 59 98
King Lottery 12:30
Extra Statistics
King Lottery 7:30
11 97 80
King Lottery 7:30
Anguila
Extra Statistics
Anguila 10:00 AM
16 57 16
Anguila 10:00 AM
Extra Statistics
Anguila 1:00 PM
12 26 98
Anguila 1:00 PM
Extra Statistics
Anguila 6:00 PM
03 29 09
Anguila 6:00 PM
Extra Statistics
Anguila 9:00 PM
67 77 01
Lotería Nacional: Es la primera institución del estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad, ya hoy día es una de las principales loterías del país, la cual ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.
Leidsa: Esta es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como: Pega 3 Más, Loto Pool, Súper Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.
Loteria Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. La Loto Real ofrece los sorteos: Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.
Loteka: Es una de las loterías de los juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Esta cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, la cual se hace diariamente.
La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas Dominicana fundada en 2019. Se encarga de ofrecer juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, a las 12:00 del medio día y a las 8:00 de la noche. La Primera cuenta con su sorteo millonario Loto 5 Más, el cual se realiza todos los días a las 8:00 pm.
LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónico certificada legalmente en República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, se encarga de promover el desarrollo de una sociedad y satisfacer las expectativas de los consumidores de los juegos de lotería.
La Suerte Dominicana: Es una de las compañías de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios: el primero a las 12:30 pm y 6:00 pm. Su objeto principal son las ventas y comercialización de los juegos de azar. Sus sorteos son verificado y certificado por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de Quiniela, Palé y Tripleta son realizados manualmente.