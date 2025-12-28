Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados ganadores de las loterías este 27 de diciembre: ¿Saliste premiado?

Descubre los números ganadores del fin de semana: Lotería Nacional, Mega Millions y más. ¡Tu suerte te espera!

Nacional

Juega + Pega +

05 22 12 03 19

Gana Más

44 80 19

Lotería Nacional

75 68 40

Leidsa

Pega 3 Más

15 27 41

Loto Pool

01 04 08 18 28

Super Kino TV

01 05 07 22 24 31 41 44 48 50 52 55 58 59 62 66 67 72 77 78

Quiniela Leidsa

97 02 56

Loto - Loto Más

02 10 13 15 22 30 11 05

Real

Quiniela Real

41 05 20

Loto Pool

23 31 78 25

Loto Real

05 14 18 21 36 38

6.08 MM - 15.2 MM

Loteka

Quiniela Loteka

44 52 93

Mega Chances

85 37 85 63 89

Americanas

New York 3:30

93 07 05

New York 11:30

50 29 19

Florida Día

52 00 01

Florida Noche

85 00 33

Mega Millions

09 19 31 63 64 07

PowerBall

05 20 34 39 62 01 2X

Primera

La Primera Día

38 76 99

Primera Noche

86 03 23

Loto 5

20 38 12 16 22 02

Loto 5

La Suerte

La Suerte MD

43 81 04

La Suerte 6PM

40 63 67

LoteDom

80 15 89

El Quemaito Mayor

28

King Lottery

King Lottery 12:30

48 27 42

King Lottery 7:30

30 47 57

Anguila

Anguila 10:00 AM

74 95 41

Anguila 1:00 PM

48 39 44

Anguila 6:00 PM

20 56 42

Anguila 9:00 PM

80 55 42

