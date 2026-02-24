CED: esperanza del pueblo se manifiesta en reclamos de transparencia ante corrupción e impunidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

. En el marco del 182° aniversario de la Independencia Nacional, la Conferencia del Episcopado

Dominicano (CED) publicó su Mensaje titulado “República Dominicana: un pueblo sostenido en la esperanza.

La ética del deber”, en el que exhorta a la sociedad a renovar su compromiso con los valores éticos, la justicia

social y la participación responsable en la vida pública.

Los obispos destacan que la esperanza del pueblo dominicano se expresa en múltiples signos concretos de

transformación social y se manifiesta en “comunidades y sectores que reclaman transparencia frente a la

corrupción y la impunidad, denunciando la desigualdad y la riqueza desmedida”.

El Mensaje del Episcopado alerta sobre ideologías que, “pretenden normalizar comportamientos contrarios a la

ley natural y objetivamente desordenados. Las ideologías matan y promueven la incivilidad”. En ese orden, los

prelados exhortan velar y proteger a las familias, combatiendo la promoción de dichas corrientes y proveyendo servicios de salud mental a quienes lo requieran.

Sobre la propuesta de reforma a la Ley 136-03, la Iglesia reitera la necesidad de proteger la estructura fundamental

de la familia, advirtiendo que “cualquier atentado hacia el núcleo familiar es una amenaza contra la esperanza de

la sociedad”, por tanto, motivan a luchar frente a los males que la están afectando.

El documento también aborda problemáticas sociales como el microtráfico de drogas, el maltrato infantil, el

embarazo en adolescentes, la violencia, la mortalidad infantil, la deshumanización en el ejercicio de la medicina,

la inseguridad, y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Ante este panorama, invitan a

“peregrinar con esperanza”, trabajando unidos por el cambio de estas realidades.

El Episcopado hace un firme llamado a respetar las leyes y fortalecer el Estado de derecho, al tiempo que, acentúa

cómo la violación de las normas y el desacato a la autoridad debilitan la convivencia pacífica y el orden social, por lo que proponen una formación ciudadana básica que promueva la conciencia legal, la responsabilidad cívica

y la cultura de la legalidad.

En el ámbito educativo, subrayan la necesidad de garantizar una formación integral basada en valores éticos y morales, exhortando a organismos gubernamentales como a instituciones afines a velar “para que los textos y

contenidos tengan como eje transversal dichos valores”. A la vez, destacan la importancia del testimonio de vida

como herramienta pedagógica.

De igual modo, señalan riesgos culturales y tecnológicos que pueden afectar la dignidad humana, al explicar que

la tecnología debe estar siempre “al servicio de la dignidad humana, del bien común y de relaciones auténticas”, por consiguiente, promueven una educación que forme la conciencia y evite la deshumanización.

El mensaje también invita a los dominicanos a asumir una participación plena, consciente y activa en la vida

pública, inspirada en el bien común, la justicia social y la defensa de los más vulnerables. Aseguran que la nación

no está condenada a la desesperanza, sino llamada a construir un futuro digno sostenido por la fe, la verdad y la

caridad. “No estamos condenados a la desesperanza: Dios camina con nuestra nación y siembra en el corazón de

nuestra gente la fuerza para construir un futuro más justo, fraterno y solidario”.

Sobre el mensaje

Es uno de los documentos oficiales de la CED, que se publica en el mes de febrero, en ocasión del aniversario de

la Independencia Nacional. Va orientado a tratar temas de interés nacional, presentando al país orientaciones, a

la luz de la fe, de carácter sociopolítico y dirigido a todos los dominicanos