Danza de los Millones: ¿Quienes son los peloteros latinos mejor pagados en 2026?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El mercado de las Grandes Ligas ha alcanzado niveles históricos este 2026, y el talento latinoamericano no solo es el corazón del juego, sino también el protagonista de las chequeras más pesadas.

A continuación, veamos quienes serán los latinos más ricos en Las Mayores durante el año 2026.

Top 10 de Salarios Latinos (Promedio Anual 2026)

1. Juan Soto (RD) - NY Mets - $51.0M

2. Framber Valdez (RD) - Detroit Tigers - $38.3M

3. Vladimir Guerrero Jr. (RD) - Toronto Blue Jays - $35.7M

4. Francisco Lindor (Puerto Rico) - NY Mets - $34.1M

5. Carlos Correa (Puerto Rico) - Houston Astros - $33.3M

6. Manny Machado (RD) - SD Padres - $31.8M

7. Rafael Devers (RD) - SF Giants - $31.3M

8. Willy Adames (RD) - SF Giants - $26.0M

9. Ranger Suárez (Venezuela) - Boston Red Sox - $26.0M

10. José Ramírez (RD) - Cleveland Guardians - $25.0M

Juan Soto, danzando en millones

Juan Soto

El jardinero dominicano, tras firmar el contrato más lucrativo de la historia con los New York Mets ($765 millones por 15 años), percibirá un promedio anual de $51.0 millones.

Soto no solo es el latino mejor pagado, sino la cara de una franquicia que busca dominar la Gran Manzana.

Vladdy y Framber sorprenden

Vladimir Guerrero Jr.

La gran sorpresa de este año es el zurdo dominicano Framber Valdez. Tras dejar Houston, Valdez se convirtió en el as de los Detroit Tigers con un contrato de $38.3 millones anuales (AAV), el segundo más alto para un lanzador latino.

Por su parte, Vladimir Guerrero Jr. finalmente aseguró su futuro en Toronto. Con una extensión de $35.7 millones por temporada, "Vladdy" se consagra como el pilar absoluto de los Blue Jays, reafirmando que el poder dominicano sigue siendo la mejor inversión en el norte.

San Francisco con sabor dominicano

Rafael Devers y Willy Adames

Los Giants de San Francisco han dado un golpe sobre la mesa al reunir a dos de las figuras más rentables del mercado. Rafael Devers, ahora defendiendo la inicial en la bahía tras su salida de Boston, y el campocorto Willy Adames, quien firmó un pacto histórico para la franquicia, perciben $31.3M y $26.0M respectivamente