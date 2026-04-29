Luis Abinader encabeza reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. -* El presidente Luis Abinader, acompañado por la primera dama Raquel Arbaje, asistió al acto de reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, que ahora narra la historia dominicana en renovadas salas expositivas.

Sus espacios exhiben una valiosa colección de objetos y obras que refuerzan la identidad nacional y ofrecen una mirada cercana a épocas y hechos que dieron paso a la conformación de la República, como la Guerra de Independencia. Asimismo, el recorrido muestra lo ocurrido durante la Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965.

Durante el acto, autoridades culturales destacaron el empeño y respaldo del presidente Luis Abinader para rescatar y fortalecer los espacios culturales y museísticos del país y acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de la historia dominicana.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó la integración de unos 35 museos en diferentes puntos del país, tanto del sector público como privado, con el propósito de preservar el patrimonio material e inmaterial del país y contribuyendo con la habilitación de espacios para que estudiantes y toda la ciudadanía pueda conocer los procesos históricos de la República Dominicana.

Las siete salas renovadas son: Guerra de Abril, La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos, espacios dedicados a episodios y figuras fundamentales de la historia nacional que recuperan protagonismo en el principal museo histórico del país.

Tras el corte de cinta, el presidente Abinader recorrió las remodeladas instalaciones junto al ministro Salcedo, acompañados por el director del MNHG, José Guerrero Sánchez, el director general de Museos, Carlos Andújar, y el presidente del Voluntariado del museo, Marcial Najri, quienes ofrecieron detalles de las diversas áreas.

Asimismo, Carlos Andújar agradeció al presidente Abinader el respaldo brindado para revitalizar las instituciones museísticas en todo el territorio nacional, fortaleciendo la oferta cultural, el sano entretenimiento y el apoyo a la economía y el turismo.

José Guerrero Sánchez, por su parte, destacó que la institución recibirá a estudiantes, investigadores y visitantes nacionales y extranjeros con una misión clara: preservar y difundir la memoria histórica y los valores que definen a la República Dominicana.

La intervención incluyó trabajos en las áreas interiores y exteriores del edificio, orientados a mejorar las condiciones de conservación, accesibilidad y experiencia de los visitantes.

Historia del museo

Fundado en 1981 e inaugurado el 1 de marzo de 1982 en el edificio del antiguo Liceo Unión Panamericana, el Museo Nacional de Historia y Geografía tiene como misión resguardar el patrimonio histórico y geográfico dominicano, así como promover su investigación científica.

Desde 2023, el edificio lleva oficialmente el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, en virtud de la Ley 23-23, promulgada el 28 de febrero de ese año.

Estuvieron presentes, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Jorge Cavoli y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, así como destacadas personalidades del ámbito cultural nacional.