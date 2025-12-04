Luna llena se podrá ver esta noche; aquí te contamos todo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El calendario lunar cerrará este jueves con la Luna Fría, la última luna llena de este 2025.

La misma se estará viendo por completo a las 20:14, según el portal National Geographic.

Una de las características que se distingue de las demás es que estará más alta en el cielo que cualquier otra. Hhacia la medianoche, la luminosidad estará al 100%, y durante esas horas, la luna se verá entre un 7% y un 15% más grande y hasta un 15% más brillante, indicaron.

“Luna Fría” se vincula con la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Esta es la tercera y última superluna del año, hasta noviembre del 2026 y la luna llena más “extrema” visible antes del 2042.

A qué hora observar la superluna de diciembre



El perigeo llevará la Luna a 357219 kilómetros de la Tierra, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8 por ciento y su brillo alrededor del 16 por cientoEuropa Press

El satélite alcanzará su plenitud mañana jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT (20.14 hora argentina, 18.14 de Colombia y 17.14 de México).

Sin embargo también se puede disfrutar desde hoy, ya que la luna se mostrará prácticamente completa desde esta noche y hasta el viernes.

Explicaron que la Luna se acercará a 357.219 kilómetros, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8 por ciento frente a una Luna llena promedio y su brillo alrededor de un 16 por ciento.

