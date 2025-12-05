Embajada de EE.UU. en RD alerta sobre estafas de coyotes en redes sociales

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió este jueves a través de sus redes sociales sobre el uso de perfiles falsos por parte de coyotes que buscan engañar a personas interesadas en viajar de manera irregular hacia territorio estadounidense.

En su cuenta oficial de X (@EmbajadaUSAenRD), la misión diplomática alertó que estos grupos utilizan nombres como “AmericanTour” o “SoyTuGuiaTraveling” para aparentar ser organizaciones legítimas, mostrando drones y tecnología avanzada con el fin de ganar confianza.

El mensaje enfatiza que estas prácticas solo buscan obtener dinero de los usuarios y que, en ningún caso, garantizan el cruce hacia Estados Unidos. “No arriesgues tu vida. Solo quieren dinero y no podrás cruzar”, señala la publicación.

La embajada reiteró su llamado a la población a evitar caer en este tipo de estafas y recordó que la única vía segura y legal para ingresar a Estados Unidos es a través de los procesos migratorios oficiales.