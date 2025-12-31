Lungomare prepara 12 horas de fiestón merenguero de Año Nuevo

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

En República Dominicana el merengue es el que marca las pautas en las fiestas navideñas y el Bailazo de Fin de Año en Lungomare se proyecta como la única opción que promete un fiestón de 12 horas para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo.

Debido a la alta demanda, han decidido ampliar con dos nuevas áreas para que el público pueda disfrutar con mayor confort del repertorio musical de Kinito Méndez, Krisspy y El Bombazo Típico, así como de los intérpretes clásicos Henry García, Fénix Ortiz y la orquesta Renacer.

En ese sentido, se habilitaron dos nuevas áreas: una Súper VIP y el área general post, informó el productor Raphy D’Oleo.

“Esta es la única real fiesta de fin de año, en el lugar más seguro y confortable del país. El cañonazo de las 12 lo celebramos en Lungomare, que ofrece todas las condiciones de seguridad, prestigio y una amplia cartelera para gozar y bailar hasta las 8:00 de la mañana, además de un sancocho gratis para todos los presentes”, sostuvo D’Oleo.

El emblemático Bailazo de Fin de Año regresa por todo lo alto para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con una celebración de 12 horas ininterrumpidas de música, baile y tradición dominicana, reuniendo a destacadas figuras del merengue tradicional, típico y navideño en un solo escenario.

El evento se celebrará la noche del martes 31 de diciembre, desde las 8:00 p. m. hasta las 8:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en las instalaciones de Lungomare, bajo la producción de Raphy D’Oleo, quien garantiza una experiencia marcada por la seguridad, el confort y una atractiva oferta de bebidas y alimentos.

El espectáculo incluye diversas ofertas que se ajustan a todo tipo de presupuesto, tales como:

Special Guest (todo incluido): muebles para 4 personas, por RD$50,000.00 (1 whisky de 18 años + 1 vino + 1 espumante + 2 acompañantes).

Súper VIP: RD$6,000.00 (solo entrada y en muebles).

VIP: RD$4,000.00 (solo entrada).

Entrada general: RD$3,000.00 (solo entrada).