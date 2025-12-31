¡Es hoy!
Lungomare prepara 12 horas de fiestón merenguero de Año Nuevo
Para despedir el año 2025 por todo lo alto, el centro de recreación Lungomare prepara 12 horas de fiestón merenguero con Kinito Méndez, Krisspy, El Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la orquesta Renacer.
En República Dominicana el merengue es el que marca las pautas en las fiestas navideñas y el Bailazo de Fin de Año en Lungomare se proyecta como la única opción que promete un fiestón de 12 horas para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo.
Debido a la alta demanda, han decidido ampliar con dos nuevas áreas para que el público pueda disfrutar con mayor confort del repertorio musical de Kinito Méndez, Krisspy y El Bombazo Típico, así como de los intérpretes clásicos Henry García, Fénix Ortiz y la orquesta Renacer.
En ese sentido, se habilitaron dos nuevas áreas: una Súper VIP y el área general post, informó el productor Raphy D’Oleo.
“Esta es la única real fiesta de fin de año, en el lugar más seguro y confortable del país. El cañonazo de las 12 lo celebramos en Lungomare, que ofrece todas las condiciones de seguridad, prestigio y una amplia cartelera para gozar y bailar hasta las 8:00 de la mañana, además de un sancocho gratis para todos los presentes”, sostuvo D’Oleo.
El emblemático Bailazo de Fin de Año regresa por todo lo alto para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 con una celebración de 12 horas ininterrumpidas de música, baile y tradición dominicana, reuniendo a destacadas figuras del merengue tradicional, típico y navideño en un solo escenario.
El evento se celebrará la noche del martes 31 de diciembre, desde las 8:00 p. m. hasta las 8:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en las instalaciones de Lungomare, bajo la producción de Raphy D’Oleo, quien garantiza una experiencia marcada por la seguridad, el confort y una atractiva oferta de bebidas y alimentos.
El espectáculo incluye diversas ofertas que se ajustan a todo tipo de presupuesto, tales como:
Special Guest (todo incluido): muebles para 4 personas, por RD$50,000.00 (1 whisky de 18 años + 1 vino + 1 espumante + 2 acompañantes).
Súper VIP: RD$6,000.00 (solo entrada y en muebles).
VIP: RD$4,000.00 (solo entrada).
Entrada general: RD$3,000.00 (solo entrada).