Multitudes se preparan para recibir el año 2026

Como cada fin de año, las fiestas y conciertos bailables invaden las locaciones de distintos puntos del país, para despedir con música y alegría el 2025 y recibir con esperanza y expectativas el 2026.

Los principales eventos de celebración se concentran esta semana en la capital y en Santiago de los Caballeros, a ritmo de merengue, salsa, bachata, música urbana y merengue típico.

“New Year Party”

La agenda que cierra el año culmina este miércoles 31 de diciembre con otro de los eventos más emblemáticos del calendario social: la Fiesta de Año Nuevo del Hotel El Embajador.

En su edición número quince, desde las 11:00 de la noche reunirá en The Garden Ten a Chiquito Team Band, Los Hermanos Rosario y El Legado del Caballo Jandy Ventura en una noche de celebración elegante y bailable.

DJs invitados completarán la experiencia en The Garden Tent, creando el ambiente perfecto para recibir el nuevo año entre música, brindis y tradición. Entrada: RD$10,000 en VIP con bar abierto.

“El bailazo” de Lungomare

Para quienes entienden el cierre de año como un maratón de baile, “El Bailazo” es la respuesta. Doce horas ininterrumpidas de música convierten a Lungomare en el hotel Sheraton del Malecón de Santo Domingo, en el epicentro festivo de la ciudad.

La música estará a cargo de figuras del merengue tradicional, típico y navideño, como Kinito Méndez, Krisspy y el Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la Orquesta Renacer, la noche fluirá sin pausas desde antes de la medianoche del miércoles 31 hasta el amanecer. Entrada: RD$3,400 entrada general, RD$4.500 en VIP y RD$56,000 en special guest (muebles para 4 personas).

“Mega Parranda Navideña”

Continúa la celebración de su 40 aniversario por todo el país, con el apoyo de la Presidencia de la República. Después del fiestón del pasado domingo en el Parque Eugenio María de Hostos en el Malecón de la capital, la “Mega Parranda Navideña” despedirá este miércoles el 2025 y recibirá el 2026 en el área del Monumento de Santiago de los Caballeros a partir de las 9:00 de la noche, abierto al público.

Telemicro en el Malecón

La tradicional fiesta popular de Telemicro, abierta al público en el Malecón de Santo Domingo, en la intersección de las avenidas George Washington y Máximo Gómez, este año cuenta con una amplia cartelera de artistas para despedir el 2025 y recibir el 2026 al aire libre, frente al Mar Caribe:

Chiquito Team Band, Revolución Salsera, Teodoro Reyes, Ramón Torres, Allendy, Shadow Blow, Shelow Shaq, Lápiz Conciente, Chimbala, El Mayor, Mozart La Para, Omega, Tito Swing, Jandy Ventura, Pochy Familia, Kinito Méndez, Jossie Esteban y Silvio Mora, El Blachy y Kiko el Presidente, entre muchos más, a partir de las 9:00 de la noche y hasta el amanecer.

EL SÚPER ULTRA MEGACAÑONAZO

Para cerrar con broche de oro y esperar el año nuevo, el miércoles 31 El Súper Ultra Mega Cañonazo Monumental de Santiago en el Gran Teatro del Cibao reunirá al Conjunto Quisqueya, Fefita La Grande, Ramón Orlando, Pochy Familia, Omega, Manny Cruz, El Rubio Acordeón, Ala Jaza, Jandy Ventura, Mozart La Para, Crazy Design, Raquel Arias, María Díaz, Chimbala, Aramis Camilo y Dalvin La Melodía. El espectáculo iniciará a las 8:00 de la noche.