Los mejores looks de los Grammy 2026

Comienza febrero y arranca la temporada de galardones, pero en esta ocasión no ha sido el cine, sino la música la que ha reunido a los artistas más destacados del momento para celebrar la 68ª edición de los Premios Grammy 2026.

La cita más importante de esta industria ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado domingo, con Bad Bunny como el triunfador de la noche, haciendo historia al lograr el Mejor Álbum del Año, la categoría más prestigiosa de la gala, con un trabajo completamente en español. Antes de revelar la lista de ganadores, la alfombra roja se llenó de estrellas como Sabrina Carpenter, Hailey Bieber, Karol G o Miley Cyrus, vestidas de grandes marcas.

Sabrina Carpenter

La artista deslumbrante luciendo un vestido de alta costura firmado por Valentino, una de las firmas más recurrentes en la red carpet, como homenaje al diseñador italiano, fallecido este mes de enero.

ROSÉ

Rosé: la integrante del grupo surcoreano Blackpink, también elegía el toque dramático en su estilismo, escogiendo este llamativo clásico little black dress de Giambattista Valli.

Tyla

La cantante Tyla, una de las premiadas de la noche, volvió a dejarnos claro que este 2026 vamos a presenciar un auge del maximalismo como las plumas y los flecos.

Addison Rae

Addison Rae. Los guiños al cine suelen estar presentes durante este despliegue de looks ante las cámaras y la cantante quiso tener uno con Marilyn Monroe, inspirándose en el icónico vestido blanco de la actriz.

Olivia Dean

La cantante y compositora de 26 años, Olivia Dean, logró alzarse con el Grammy a Artista Revelación, pero antes, causó sensación posando con un diseño de Chanel customizado, claro ejemplo de las nuevas pinceladas que Matthieu Blazy está introduciendo en la maison.

Miley Cyrus

Miley Cyrus acudió junto a su novio, Maxx Morando, y fue de las pocas asistentes que optó por llevar pantalón a la velada, con un modelo sartorial de Celine.

Hailey Bieber

Hailey Bieber asistió a la velada con un vestido negro de Alaïa, de escote palabra de honor y entallado, con paneles transparentes en los laterales.