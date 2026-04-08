Merca Jumbo llega a Las Terrenas con plan de expansión

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Merca Jumbo, con el objetivo de continuar su plan de expansión en el país, abrió una nueva tienda en Las Terrenas, Samaná, ubicada en la avenida Boulevard Turístico del Atlántico.

Según explica en una nota, la finalidad es fortalecer su presencia en esta importante zona turística, aportando así a la economía dominicana, ya que con la apertura ha generado 90 nuevos empleos directos.

El nuevo establecimiento, indica, llega para ofrecer a los clientes una experiencia de compra moderna y ajustada a sus necesidades, con productos de calidad y los mejores precios del mercado.

Añade que la empresa continúa su crecimiento con esta tienda, la cual cuenta con 3,800 metros cuadrados de construcción, ofreciendo mayor comodidad y accesibilidad con 200 espacios de estacionamiento, además de un amplio parqueo techado con capacidad para 200 motocicletas y four wheels. “En Centro Cuesta Nacional seguimos apostando a la expansión de nuestra marca para estar cada vez más cerca de los dominicanos, ofreciéndoles productos de la mejor calidad y a los mejores precios del mercado, expresó Madelyn Martínez.