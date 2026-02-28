MESECVI realiza encuentro para conocer la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó una visita a Colombia, la cual tuvo como objetivo conocer la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la subregión del Catatumbo, en el contexto del recrudecimiento del conflicto armado y de la crisis humanitaria que en dicha zona se vive.

En el importante evento que reunió a mujeres experta en el tema, la Republica Dominicana fue representada por la experta en el tema y documentalista, Yildalina Tatem Brache, y en donde además participaron importantes figuras tales como Tatiana Benza de la Dirección Ejecutiva en la OEA y como Observadora Adriana Benjumea, Experta de Colombia.

Según una nota enviada a este medio, el objetivo de dicho encuentro, es estudiar la situación de dicha zona para luego de conocerse la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la subregión del Catatumbo, en el contexto del recrudecimiento del conflicto armado y de la crisis humanitaria.

“Del 9 al 13 de febrero, la delegación sostuvo reuniones y entrevistas en Bogotá y Cúcuta con mujeres del Catatumbo víctimas y sobrevivientes de diversas formas de violencia; lideresas y defensoras de derechos humanos; organizaciones de mujeres; autoridades nacionales, departamentales y locales; así como con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación se mantuvieron encuentros”, dice la nota.

Precisa, que a partir de los testimonios, el equipo de expertas pudo constatar un panorama crítico de desprotección y vulneración sistemática de derechos, con violencias que se reproducen de generación en generación, las cuales nuevamente agravadas por el recrudecimiento del conflicto armado y el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos que actúan al margen de la ley.

Asimismo, se evaluó la respuesta institucional a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de la cual Colombia es Estado Parte, constatándose desafíos persistentes de articulación entre las entidades del Estado responsables de la atención, protección y justicia de mujeres y niñas.

“La presente misión se produjo a partir de solicitud de mujeres y lideresas del Catatumbo, formalizada a través de una invitación de la Defensoría del Pueblo de Colombia y de la coalición de organizaciones de la sociedad civil Las Mujeres Abrazamos el Catatumbo. Asimismo, contó con el acompañamiento permanente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), así como de la Defensoría de Pueblo y fue posible gracias al apoyo del programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea”, indica la nota.