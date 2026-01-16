Miles de usuarios de X reportan interrupciones en la plataforma

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York, 16 ene (EFE).- Miles de usuarios de X, anteriormente Twitter, experimentaron una breve interrupción en la plataforma este viernes en Estados Unidos, según Downdetector, un servicio de monitoreo que rastrea las interrupciones recopilando informes de diversas fuentes.

A las 10:21 hora local (15:21 GMT), más de 62.000 personas habían reportado problemas con X, según el portal especializado.

La mayoría de los problemas reportados en Downdetector (57 %) estaban relacionados con la aplicación de X, mientras que el 33 % correspondían al sitio web y el 10 % a la conexión con el servidor.

Downdetector también registró interrupción en la plataforma el pasado martes por la mañana.

De acuerdo con Variety, los problemas se originaron en Cloudflare, proveedor de servicios de ciberseguridad.