Minnie, la perrita gigante que conquistó el Récord Guinness

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Minnie no solo tiene un nombre irónico, también ostenta un título mundial. Según el Libro Guinness de los Récords, esta Gran Danesa se convirtió oficialmente en la perra (hembra) más alta del mundo, con una estatura de 97,50 centímetros desde el suelo hasta la cruz (3 pies y 2 pulgadas).

La imponente canina vive en North Stonington, Connecticut, Estados Unidos, junto a sus dueños, Ken y Lisa Nogacek, quienes la adoptaron cuando tenía apenas dos meses de nacida. En ese entonces, Minnie era una cachorra pequeña, pero su crecimiento fue sorprendente.

De acuerdo con Guinness World Records, antes de cumplir su primer año ya pesaba 35 libras (16 kilogramos), y para cuando tenía dos años y medio era lo suficientemente alta como para mirar por encima de las encimeras de la cocina y ocupar todo el sofá de la casa.

La perrita más grande del mundo

La idea de postularla al récord surgió casi por casualidad. Mientras la familia estaba de vacaciones, Minnie quedó al cuidado de su hija -técnica veterinaria y también dueña de una de sus hermanas de camada-, quien comenzó a investigar sobre los perros más altos del mundo. Fue entonces cuando notó que Minnie tenía posibilidades reales de romper el récord.

Aun así, la familia decidió esperar a que terminara de crecer. Finalmente, en 2025, cuando Minnie tenía tres años y medio, fue presentada oficialmente ante Guinness World Records.

Nació pequeñita

El proceso no fue sencillo. Su dueño, Ken Nogacek, contó que mantenerla quieta y erguida para las mediciones oficiales fue todo un reto. “Tuvimos que usar una vara de medir para caballos miniatura y sobornarla con mantequilla de maní, que es uno de sus bocadillos favoritos”, relató.

El esfuerzo valió la pena. En junio, Minnie fue confirmada como la nueva poseedora del título, superando a la anterior campeona, Lizzy, una Gran Danesa de Florida que medía 96,41 centímetros.

Sin embargo, Minnie se quedó a las puertas de ser la perra más alta de la historia. Ese récord aún pertenece a Morgan, una Gran Danesa de Canadá que alcanzó los 98,15 centímetros.

Actualmente, Minnie también está a solo una pulgada de distancia del perro vivo más alto del mundo (macho), Reggie, otro Gran Danés. Curiosamente, Reggie se hizo viral el año pasado tras conocer a Pearl, la perra viva más pequeña del mundo, una chihuahua.