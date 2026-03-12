¿Se movió el muerto? La explicación científica detrás de este fenómeno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comunidad de Villa Riva en la provincia Duarte quedó conmocionada este martes, cuando durante el velatorio de Faury Santos María, un joven previamente declarado fallecido, familiares y asistentes aseguraron que el cuerpo mostró movimientos dentro del ataúd.

El hecho desató alarma colectiva y obligó a trasladarlo de urgencia al Hospital Municipal.

cinta-amarilla-policia-policial-muerto-cadaver

Explicación científica

Una investigadora en Australia y publicado en el portal internacional BBC Mundo constató que los cadáveres se mueven incluso más de un año después del fallecimiento de la persona.

"Creemos que los movimientos se relacionan con el proceso de descomposición a medida que el cuerpo se momifica y los ligamentos se secan", señaló Alyson Wilson.

Las filmaciones de Wilson son una continuación de un estudio anterior sobre fotografía time lapse en el estudio de cadáveres, que fue publicada este año en la revista Forensic Science International: Synergy.

Lo que pasó en el velatorio

El velorio se desarrollaba en un ambiente de recogimiento hasta que, según su tío Fabio Mendoza, el cuerpo “se estremeció” y movió la cabeza. “Yo estaba cerca del féretro y vi claramente cómo levantó las manos.

No era imaginación, todos lo vimos”, relató una vecina entre lágrimas. La reacción provocó gritos y confusión, mientras otros asistentes intentaban calmar a la familia.

Ante la situación, una unidad del sistema 911 acudió rápidamente y trasladó el cuerpo al hospital.

Allí, médicos especialistas realizaron las evaluaciones correspondientes. “Se aplicaron los protocolos de reanimación, pero no hubo respuesta. Clínicamente, el paciente estaba sin vida”, explicó un galeno del centro de salud, confirmando la ausencia de signos vitales.

La contradicción entre la percepción de los familiares y la confirmación médica generó un intenso debate en la comunidad.

“Para nosotros él seguía vivo, no entendemos cómo lo declararon muerto tan rápido”, expresó.

Mientras tanto, decenas de curiosos se aglomeraron en las afueras del hospital, esperando noticias que aclararan el misterio.