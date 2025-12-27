Muere Doña Chucha

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

María de las Nieves Sierra fue una filántropa dominicana. Misionera parroquiana salesiana, conocida como “Doña Chucha”, y considerada la Madre Teresa de Calcuta del país. Nació el 14 de agosto de 1914. Dirigió a partir de 1967 el centro Hogar Escuela de Niñas Doña Chucha, ubicada en el sector de Gascue de Santo Domingo. Chucha desarrolló una incansable lucha a favor de los menores en condiciones de riesgos y de los huérfanos. Murió en Santo Domingo, el 27 de diciembre de 2007.

Tal día como hoy

1537

Actual Estambul, en Turquía en Constantinopla se termina de construir la basílica de la Santa Sofía.

1763

Tratado de París, por el que los británicos devuelven Manila a los españoles.

1820

Perú. En la localidad de Lambayeque se proclama el Primer Grito libertador de ese país contra los españoles.

1832

Rusia. Nace Pável Tretiakov, empresario ruso, coleccionista, y filántropo que dio su nombre a la Galería Tretiakov y al Paseo Tretiakov en Moscú.

1836

El gobierno de España reconoce la independencia de México.

1917

En el marco de la Revolución rusa los soviéticos nacionalizan los 18 bancos existentes en Rusia.