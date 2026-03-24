La mujer migrante como agente de cambio

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España y el Consulado General en Barcelona celebraron el encuentro “Arquitectas de su destino: liderazgo consciente para un impacto real”, una jornada de reflexión y aprendizaje que convirtió la Sala Abigail Mejía en un espacio de inspiración y fortalecimiento del liderazgo de la mujer dominicana en el exterior.

La actividad reunió a empresarias, profesionales, emprendedoras y líderes comunitarias dominicanas residentes en Cataluña en un diálogo que puso en valor el papel de la mujer migrante como agente de transformación social, económica y cultural tanto en la sociedad española como en su propia comunidad.

Más que una simple conmemoración, el encuentro se concibió como un espacio para reflexionar sobre el liderazgo femenino desde la conciencia personal, la gestión del tiempo y el propósito, aspectos clave para quienes desarrollan su vida profesional y personal fuera de su país de origen.

Según se informó la conferencia central estuvo a cargo de la consultora internacional en liderazgo Yisser Morales, quien invitó a las asistentes a reflexionar sobre cómo están liderando sus propias vidas y a reconocer el valor de su historia personal como una herramienta de crecimiento e impacto.