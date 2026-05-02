Seis provincias continúan en alerta verde: recomendaciones del COE ante el clima de hoy

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que mantiene 06 provincias en alerta verde, debido a que un sistema de alta presión al norte del país estará determinando las condiciones del tiempo sobre nuestro territorio, limitando el contenido de humedad.

En alerta verde están: Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez y Monte Plata.

En ese sentido, la entidad recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Clima de hoy

El Instituto Dominicano del Meteorología (Indomet) informó que esta tarde, predominará un cielo mayormente soleado en gran parte del país, debido a la incidencia de un sistema de alta presión (circulación anticiclónica) que mantiene escaso el contenido de humedad.

La entidad indicó que solo se prevén algunos aguaceros aislados, tronadas y posibles ráfagas de viento, hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, entre otras localidades aledañas, por los efectos orográficos y del calentamiento.