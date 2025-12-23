Navidad 2025: envases prácticos y sostenibles de apoyan la industria alimentaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la llegada de la Navidad y el Fin de Año, los hogares y la industria alimentaria experimentan uno de los momentos de mayor dinamismo. En este contexto, los envases que integran practicidad, seguridad y sostenibilidad se convierten en aliados clave para responder a una demanda creciente y a consumidores cada vez más conscientes.

La empresa Tetra Recart® destacó que sus soluciones de envasado permiten optimizar la operación de productores y minoristas, al tiempo que facilitan la vida de los consumidores durante estas fechas festivas.

El comunicado subraya que los envases sostenibles no solo garantizan la conservación de los alimentos, sino que también aportan beneficios en términos de logística, almacenamiento y reducción de impacto ambiental.

“En Tetra Recart® creemos que la innovación en envases es fundamental para acompañar las celebraciones de fin de año, ofreciendo productos seguros, prácticos y responsables con el medio ambiente”, señaló la dirección de la compañía.