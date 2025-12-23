“La Navidad nos une con Italia”, una campaña para estrechar lazos.

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Durante un encuentro lleno de armonía propia de la temporada, Supermercados Nacional en alianza con la Embajada de Italia en República Dominicana y la Cámara de Comercio Domínico-Italiana, presentó los detalles de su nueva campaña “La Navidad nos une con Italia”, una propuesta que busca estrechar la conexión entre la tradición navideña dominicana y la riqueza cultural y gastronómica italiana.

El lanzamiento reunió a representantes de la Cámara de Comercio Italiana, miembros de la comunidad italiana en el país, clientes y personalidades invitadas. Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de un cooking show con recetas tradicionales, degustaciones de productos típicos italianos y música en vivo que evocó el espíritu navideño de ambas culturas. Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional (CCN), destacó la visión que impulsa esta colaboración, señalando que Supermercados Nacional busca crear experiencias enriquecedoras para sus clientes durante una época tan especial.

“En Supermercados Nacional creemos que las buenas cosas se comparten. Con la campaña ‘La Navidad nos une con Italia’, queremos ofrecer a nuestros clientes no solo productos de calidad, sino también una experiencia cultural que enriquezca la temporada navideña.

El embajador de Italia, Queirolo Palmas resaltó la importancia de este tipo de colaboraciones. “Esta iniciativa refleja la estrecha relación entre Italia y República Dominicana, llevando una experiencia que combina tradición, cultura y gastronomía”.