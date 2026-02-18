¿Necesitas viajar urgente a EE.UU.? Así puedes pedir una cita acelerada

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana explicó el procedimiento para que los solicitantes con una necesidad urgente de viaje puedan optar por una cita acelerada o de emergencia para una visa de no inmigrante.

La sede diplomática recordó que las citas para entrevistas se agendan y manejan exclusivamente a través de la página web oficial del servicio de citas, por lo que no pueden agendar, reagendar ni cancelar entrevistas por correo electrónico.

¿Quiénes pueden solicitar una cita de emergencia?

De acuerdo con la Embajada, entre los criterios que pueden calificar para una cita acelerada se encuentran:

Atención médica urgente para el solicitante o su hijo menor de edad.

Fallecimiento, enfermedad grave o accidente potencialmente mortal de un familiar directo (padre, hijo o hermano) ocurrido en Estados Unidos.

Viaje de negocios urgente, como una visita inesperada de gran importancia cultural, política, periodística, deportiva o económica.

Solicitantes residentes en República Dominicana que pidan una visa de turista/negocios (B1/B2) y cuya autorización haya sido denegada por el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

La Embajada aclaró que las circunstancias consideradas como urgentes pueden variar según cada caso.

¿Cómo solicitar la cita acelerada?

Para optar por una cita de emergencia, primero se deben completar los pasos regulares del proceso:

1. Llenar el formulario DS-160 en línea.

2. Pagar la tarifa de visa, la cual no es reembolsable.

3. Programar una cita regular, aunque las fechas disponibles sean dentro de un año o más.

Solo después de completar estos pasos, el solicitante podrá ingresar a su perfil en la plataforma, revisar la confirmación de su cita y hacer clic en la opción “continuar” para luego seleccionar “solicitar cita de emergencia”.

En ese apartado deberá:

Seleccionar fecha y ubicación.

Explicar de forma concisa el motivo del viaje urgente.

Adjuntar los documentos que respalden la solicitud.

La Embajada reiteró que el cumplimiento de estos pasos es indispensable para que la petición sea evaluada.