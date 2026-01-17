New York Times destaca a Miches como uno de los 52 destinos para viajar en 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El diario estadounidense The New York Times incluyó a Miches, un pequeño pueblo costero al norte de la Cordillera Oriental en su lista de los 52 destinos recomendados para viajar en 2026, destacando su rápido crecimiento turístico y su apuesta por el lujo y la sostenibilidad.

Un nuevo polo turístico

Ubicado entre las montañas kársticas de la Cordillera Oriental y la bahía de Samaná, Miches se ha convertido en un atractivo emergente gracias a la apertura de grandes resorts:

Miches

• Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort (500 habitaciones, clubes infantiles, spa inspirado en culturas indígenas).

• Viva Miches by Wyndham (538 habitaciones, piscina infinita y cinco restaurantes).

• Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (solo adultos) y Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa (familiar), ambos de Hyatt.

• Four Seasons Miches, proyectado para abrir en 2027, consolidará la zona como destino de lujo.

Naturaleza y cultura

Miches ofrece excursiones hacia las montañas y al Parque Nacional Los Haitises, famoso por sus islotes de piedra caliza y petroglifos taínos, lo que lo convierte en un destino que combina playa, historia y ecoturismo.

Conectividad creciente

El aumento de vuelos hacia Punta Cana por parte de American Airlines y Arajet facilita el acceso a Miches, que se encuentra a solo 90 minutos de ese aeropuerto internacional.