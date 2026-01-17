Santo Domingo entre los mejores destinos para viajar en 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La capital dominicana fue destacada por BBC Travel en su guía de los mejores destinos para visitar en 2026, junto a otras ciudades de América Latina y el mundo que apuestan por el turismo sostenible, la preservación cultural y el impacto positivo en las comunidades locales.

Preparativos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La ciudad más antigua de América, fundada en el siglo XVI, se prepara para recibir a miles de visitantes con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 con la participación de atletas de 37 países en el marco del centenario de la competencia.

En 2025, la Zona Colonial fue sometida a una renovación que incluyó la restauración de 15 fachadas patrimoniales y 11 calles empedradas. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte también fue modernizado, incorporando una senda de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual, como parte de un esfuerzo por hacer los Juegos más inclusivos.

Playas y música de clase mundial

La playa Boca Chica, una de las más codiciadas del país, se suma a la oferta turística junto a las arenas blancas cercanas a la capital. Santo Domingo también es el corazón de la cultura del merengue y la bachata, que acompañan celebraciones como el carnaval en febrero y el Festival de Merengue.

Ruta Manglares Boca Chica

En marzo regresa el Isle of Light Festival, y tras una pausa de 10 años, vuelve el emblemático Presidente Festival, que reunirá a destacados talentos dominicanos y latinoamericanos.

Nuevas inauguraciones de lujo

Entre las novedades para 2026 destacan el Hyatt Place Santo Domingo Piantini y el exclusivo Ocama, un hotel de villas con vistas a la bahía de Rincón en la península de Samaná. Este último ofrece traslados chárter en helicóptero desde la capital hacia una región declarada Provincia de Ecoturismo en 2025, famosa por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas.

Reconocimiento internacional

BBC Travel subraya que Santo Domingo vive una energía festiva y renovada, consolidándose como un destino que combina historia, cultura, música y modernidad, al tiempo que apuesta por la sostenibilidad y la inclusión.