La novedad crucial con la que llega el programa Summer Work and Travel Bridge USA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este año, la participación de jóvenes dominicanos en el programa Summer Work and Travel Bridge USA llega con una novedad crucial: las autoridades estadounidenses evaluan el comportamiento de los estudiantes en redes sociales como parte visible de su historial personal durante el proceso del visado J-1.

Ante esta nueva realidad digital, ACE International, agencia líder mundial en intercambios culturales, ha lanzado una transformación total de su tradicional feria de empleos: nacen las Unifairs, una experiencia formativa que prepara a los jóvenes no solo para entrevistas con empleadores, sino también para su responsabilidad como representantes de la cultura dominicana dentro y fuera de internet.

“Las redes sociales son hoy una extensión de nuestro perfil. Por eso, en esta etapa acompañamos a nuestros estudiantes para que proyecten lo mejor de sí mismos, dentro y fuera del trabajo”, destacó Ramón Tavárez, gerente general de ACE International.

En el evento, celebrado este lunes en Santo Domingo, participaron más de 750 jóvenes en entrevistas presenciales, mientras que más de 2,750 ya han sido entrevistados virtualmente por empleadores de cadenas como Hilton Hotels & Resorts, Marriott Hotels, Hampton Inn & Suites, Evermore Resort Orlando y Dave & Buster’s, entre otros.

Este año además ACE transforma la feria de empleos con Unifairs, una experiencia 360° que van más allá de conectar estudiantes con empleadores: incluyen dinámicas interactivas, coaching, orientación académica y profesional, actividades de integración y beneficios exclusivos para los participantes. Se trata de una experiencia integral previa al viaje, diseñada para que el estudiante llegue mejor preparado a su programa y su nuevo entorno laboral en Estados Unidos.

El objetivo es fortalecer habilidades blandas, preparación emocional y cultura digital responsable, claves para el éxito de la experiencia.

“Esto ya no es una feria de empleo. Es toda una experencia que los prepara para el programa y para el futuro profesional de cada estudiante”, aseguró Rafael Martínez, gerente de ACE de la región norte.

Los reclutadores estadounidenses destacan en los dominicanos su carisma, disciplina, actitud positiva y capacidad de adaptación, razones por las que 95% de los estados de EE. UU. reciben jóvenes dominicanos cada verano a través de ACE.

Éxito sostenido: retorno de 99% y 70% de repetición

República Dominicana mantiene una de las tasa de retorno más altas del mundo, con un 99% de los estudiantes regresando al país tras completar el programa, y una tasa de repitencia del 70%, señal del nivel de satisfacción y desempeño de los participantes.

Los jóvenes provienen de todas las regiones del país, con una participación de 65% mujeres y 35% hombres, lo que amplifica el impacto social del programa en la República Dominicana.

“Los estudiantes dominicanos brillan donde van: trabajan, aprenden y también representan a su país con orgullo. Por eso seguimos haciendo historia”, concluyó el gerente de ACE.

Para mayores informaciones Ace International llama a los interesados a visitar su portal web www.aceinternational.com.do y su cuenta @ace.intertational en todas las redes sociales.