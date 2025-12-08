Rectora de la UAPA vuelve a la vicepresidencia de la Unión de Universidades de AL y el Caribe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por su liderazgo, compromiso y trayectoria en la educación superior, la rectora de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) Alejandra Hernández Acosta fue reelecta como Vicepresidenta Alterna para la Región Caribe, del Comité Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), para el periodo 2025-2028.

La reelección se enmarcó dentro de la celebración de la XXII Asamblea General Ordinaria de la UDUALC, en la que también fueron reelegidos su presidente Jorge Calzoni y el secretario general, Roberto Escalante Semenera, entre otros directivos, cuyo liderazgo dará continuidad a los esfuerzos por consolidar una educación superior más integrada, solidaria e innovadora para la entidad.

´Muy agradecida de asumir un nuevo mandato, desde la UAPA, la República Dominicana y el Caribe, como una oportunidad de seguir trabajando por la educación superior ´´, expresó la rectora Hernández Acosta, al tiempo de valorar los aportes que realiza la organización latinoamericana.

El encuentro se desarrolló en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también se abordó la temática ´´ La UDUALC aliada de la ciencia y el bien común´, donde se reunieron dirigentes universitarios para analizar y reflexionar sobre los retos comunes en América Latina y el Caribe. Por la UAPA asistió la doctora Magdalena Cruz.

El presidente Jorge Calzoni felicitó a la rectora de la primera universidad a distancia virtual de la República Dominicana, tanto a nombre institucional como personal, mediante una misiva.

´´ Estamos convencidos de que su participación en el Consejo Ejecutivo fortalecerá de manera decisiva nuestro trabajo colectivo y contribuirá a orientar estratégicamente las acciones que la UDUALC impulsa para el desarrollo de la Educación Superior en la región. Su experiencia y liderazgo serán, sin duda, un valioso aporte para las tareas que nos guardan´´, expresó el dirigente de la entidad que agrupa 230 universidades en 21 países.

Además, le deseó el mayor de los éxitos en la honrosa responsabilidad en la unión de universidades y le reiteró su plena disposición para colaborar estrechamente en las labores que el Consejo Ejecutivo emprenderá.

La UDUALC es la red de instituciones de Educación Superior más grande, antigua y consolidada de la región. Avalada por la UNESCO como organismo de asesoría y consulta, además representa un gran mecanismo de articulación de esfuerzos entre universidades, al fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y buenas prácticas entre sus miembros.