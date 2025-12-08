Negro Veras ve ataque a la corrupción se queda en "bullas y en labor de diversión"

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. Ramón Antonio Veras (Negro), reputado jurista y activista de Santiago, afirmó este lunes que el fenómeno de la corrupción en este país y en cualquier parte del mundo es propio del sistema social que descansa en la desigualdad y falta de oportunidades, por el que la mayoría de la población sufre las consecuencias negativas.

Indicó que el hambre, la miseria, el desempleo, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana son también propios del ordenamiento social que predomina en la República Dominicana y en otros países.

“Por más bulla y por más movimiento que se haga en el país, supuestamente para enfrentar el fenómeno de la corrupción este estará siempre presente”, aseguró el letrado, a propósito de conmemorarse este martes 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La corrupción no es algo personal ni de partidos o dirigentes políticos alguno; es la esencia del sistema bajo el cual estamos viviendo los dominicanos”, expresó, en declaraciones vía telefónica con reporteros de Hoy.

De acuerdo con el jurista Negro Veras, lo que se ha hecho con este mal que corroe las instituciones y afecta las arcas públicas, no es más que una labor de diversión.

“Pues, si se quiere eliminar la corrupción, el hambre, la miseria, la inseguridad, el desempleo y otros males sociales, se debe acabar con las fuentes que generan esa lacra y vicios sociales”, dijo.

Veras aseguró que en cualquier parte del mundo donde predomine un sistema como el dominicano existirán todos los males sociales como los señalados anteriormente.

Manifestó que los organismos internacionales como la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hablan de hambre y desempleo, pero no se refieren a las causas, tras indicar que estos pertenecen al mismo engranaje de instituciones del sistema actual.

Negro Veras afirmó que en el país los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, también están bajo el engranaje del sistema que forman parte de la corrupción.