“Nuevo Corazón”, la nueva propuesta musical de Esteban Matos que impulsa el merengue cristiano

El cantante dominicano Esteban Matos presentó recientemente su nuevo sencillo titulado “Nuevo Corazón”, una pieza musical que, al son del merengue, busca cautivar los corazones con gozo, fe y un mensaje de transformación espiritual.

“Nuevo Corazón” es un himno cristiano interpretado por generaciones; sin embargo, Matos lo reinventa con una propuesta tropical moderna y llena de sabor. La canción se convierte en una plegaria que clama por un cambio interior y una conexión espiritual genuina.

Oriundo de la República Dominicana, Esteban Matos es un talentoso cantante cristiano que desde niño ha dedicado su vida a la adoración a Dios. A lo largo de su carrera ha interpretado reconocidos temas como “Dios ha sido bueno” (versión merengue), “Agachao” y “Talita Cumi”, junto a Cales Louima y Arianny Aquino, entre otros.

La producción musical estuvo a cargo de Otto Cruz y Jabes Mix, con la participación de destacados músicos: Otto (piano), Helppy (bajo), Geral Marte (tambora), Ruddyhcid (güira), Remix (timbal), Feliz (saxo) y trompeta. La producción audiovisual fue realizada por Luis Cont, bajo la dirección de 150 LIVE, y grabada en la República Dominicana.

“Con esta canción quiero transmitir esperanza a un mundo lleno de males y corazones heridos para que puedan ser sanados y restaurados por la presencia de nuestro señor Jesucristo, agradezco al equipo de 150 LIVE por su apoyo y profesionalismo en la grabación del mismo”, expresó Matos.

El artista ha llevado su mensaje a nivel internacional mediante giras y presentaciones junto a reconocidos ministros como Juan Carlos Harrigan, Moisés Bell, Cales Louima, Grupo Barak y Grupo Grace, visitando países como Venezuela, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras y Aruba, entre otros.

Este tema marca el inicio de una serie de lanzamientos que Esteban Matos realizará a lo largo del 2026, como parte de su crecimiento artístico y ministerial.

Para conocer más sobre su trabajo, suscríbete a su canal de YouTube Esteban Matos Music / 150 Lives 12 y síguelo en redes sociales como @EstebanMatos. Su música está disponible en todas las plataformas digitales.