Qué comer antes de ir al gimnasio si eres principiante

La alimentación previa al ejercicio es clave para obtener buenos resultados y evitar el cansancio excesivo. Los especialistas en nutrición coinciden en que lo que se consume antes de entrenar puede marcar la diferencia en el rendimiento, especialmente en quienes recién comienzan en el gimnasio.

Para los principiantes, lo recomendable es optar por comidas ligeras que combinen carbohidratos de absorción lenta y proteínas. Los carbohidratos aportan energía sostenida, mientras que las proteínas ayudan a proteger y reparar los músculos. Ejemplos prácticos incluyen una tostada integral con huevo, yogur con frutas, avena con leche o un batido de banana con mantequilla de maní.

Es importante evitar alimentos muy grasos o pesados, ya que pueden provocar malestar durante el entrenamiento. Tampoco se aconseja entrenar en ayunas, pues aumenta el riesgo de mareos y disminuye la capacidad de esfuerzo. La hidratación también juega un papel fundamental: beber agua antes y durante la rutina ayuda a mantener el cuerpo en equilibrio.

Los expertos sugieren consumir estos alimentos entre 45 minutos y una hora antes de la actividad física, para que el organismo tenga tiempo de digerirlos y aprovechar la energía. De esta manera, los principiantes pueden entrenar con mayor seguridad, resistencia y motivación.