Estos alimentos fortalecen tu sistema inmune durante temporada de gripe

Las bajas temperaturas llegaron los virus respiratorios propios de los meses de otoño e invierno. Así es que chicos y grandes se ven afectados desde hace algunas semanas por cuadros de gripe y resfrío de mayor o menor intensidad pero siempre molestos y condicionantes de las actividades cotidianas.

Así, para potenciar las defensas del propio organismo contra virus y bacterias, vale la pena conocer qué alimentos sumar a la dieta por estos días.

Té verde. Entre los múltiples beneficios de esta infusión, investigaciones señalan que colabora con el control del peso y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico contra gripes y resfríos. Puntualmente, son las catequinas -uno de sus componentes esenciales- con su poder antioxidante las que pueden ayudar al sistema inmunitario a mantener alejada las enfermedades respiratorias.

Cítricos. Frutas como el kiwi, la naranja, los frutos rojos, las mandarinas, el limón y el pomelo son ricas en vitamina C, esencial para el funcionamiento del organismo y para estimular el sistema inmunitario. Y dado que el cuerpo no la puede fabricar, es clave ingerirla mediante la dieta para asegurar los requerimientos diarios del organismo.

Frutos secos y semillas. En opinión de la presidente de la Academia de Nutrición y Dietética de la Universidad del Sur de Florida, Lauri Wright, “estos alimentos son ricos en vitamina E, la cual desempeña una importante función en el sistema inmunitario porque fomenta el crecimiento de las células T”- Las nueces son una opción especialmente buena, ya que las investigaciones demuestran que tienen un efecto muy positivo en el microbioma intestinal.

Yogurt. Al igual que el kéfir, el chucrut, el kimchi, la kombucha y el miso, el yogurt contiene probióticos que ayudan a desarrollar bacterias intestinales saludables para combatir las infecciones. Según remarcó Wright, “un microbioma saludable es clave para la inmunidad”.

Salmón. Es uno de los pocos alimentos que proporcionan vitamina D, la cual desempeña un importantísimo papel en la regulación del sistema inmunitario. Además, el salmón es buena fuente de proteínas y es un pescado graso saludable que aporta Omega-3, que ayuda a regular y fortalecer la inmunidad, y puede ayudar a prevenir infecciones del tracto respiratorio.

Brócoli. El brócoli se posiciona como un recurso valioso en la prevención de resfriados. Estudios han confirmado

que el brócoli, junto con otras verduras crucíferas, tiene la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico gracias

al sulforafano, un compuesto químico vegetal que activa genes antioxidantes y enzimas en células inmunitarias

específicas. Esta acción combate los radicales libres, disminuyendo así el riesgo de padecer enfermedades.

Zanahoria. Son una rica fuente de vitamina A, un nutriente reconocido como “la vitamina antiinflamatoria”

porque mantiene la piel y los tejidos de todo el cuerpo sanos y en funcionamiento, y las investigaciones demuestran que desempeña un papel fundamental en la mejora de la función inmunológica. Además, el betacaroteno presente en esta verdura es un nutriente soluble en grasa que mantiene la salud de la visión, además de fortalecer el sistema inmunológico.

En ese sentido, los dulces, los alimentos procesados, las frituras o el picante pueden debilitar el sistema inmunológico y fatigar la digestión. Además, los especialistas recomiendan no salar demasiado los alimentos y evitar las bebidas como el café o el alcohol, para no debilitar el organismo y garantizar una recuperación más rápida.