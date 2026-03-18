La carne dominicana: una realidad que confirma el potencial del campo

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Asistir al 5to. Concurso Nacional de Calidad de Carnes 2026 fue mucho más que presenciar una competencia entre ganaderos, en realidad, una oportunidad para comprender de primera mano la transformación que vive la ganadería de carne en la República Dominicana y el creciente compromiso de los productores con la calidad, la genética y la eficiencia productiva.

El evento, celebrado el pasado 14 de marzo en el Pabellón de Subastas de la Ciudad Ganadera, formó parte de las actividades centrales de la Feria Nacional Agropecuaria 2026, reuniendo a productores, empresarios del sector cárnico, chefs, estudiantes y familias que acudieron a conocer más sobre la carne que se produce en suelo dominicano.

La actividad fue organizada por la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores y la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Carne, entidades que han asumido el liderazgo de promover una ganadería más competitiva y alineada con estándares internacionales.

Durante esta quinta edición, participaron siete competidores con un total de 14 ejemplares, evaluados bajo criterios técnicos rigurosos que incluyeron rendimiento animal y calidad de carne.

Los jueces analizaron aspectos como la canal fría, la canal caliente y la calidad intrínseca de la carne, tomando en cuenta elementos determinantes como el marmoleo, el color y la textura.

Además, el concurso estableció una diferenciación importante entre animales suplementados alimentados con concentrados y animales de pastoreo, criados exclusivamente a base de pasto.

Este detalle evidencia cómo el sector ganadero dominicano está apostando por sistemas productivos diversos, pero siempre enfocados en mejorar la calidad final del producto.

Más que una competencia, el certamen se ha consolidado como una vitrina para medir el progreso genético y nutricional de la ganadería de carne en el país.

Los tres pilares que se premian: productividad, calidad y robustez reflejan la ruta que están siguiendo los productores para elevar la competitividad del sector.

El crecimiento silencioso de los ganaderos

Una de las impresiones más claras que deja esta experiencia es el crecimiento sostenido del número de productores dedicados a la ganadería de carne.

Muchos de ellos están incorporando nuevas técnicas de alimentación, manejo genético y bienestar animal, lo que se traduce en una carne con mejores características y mayor rendimiento.

Este avance no siempre ocupa titulares, pero constituye uno de los procesos más importantes para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.

La ganadería no solo genera alimentos; sostiene también miles de empleos, dinamiza economías locales y fortalece la tradición agrícola dominicana.

Educar al consumidor: una tarea pendiente

Otro aspecto destacable del evento fue su enfoque educativo.

No se trató únicamente de premiar animales de alta calidad, sino de acercar al consumidor dominicano a la realidad de la producción ganadera nacional.

Productores, chefs, restauranteros y especialistas coincidieron en un mensaje claro: la carne dominicana tiene estándares cada vez más altos y merece mayor reconocimiento en el mercado local.

Actividades como esta permiten que el público entienda que detrás de cada corte de carne hay trabajo, inversión, conocimiento técnico y una cultura productiva que se transmite de generación en generación.

Un evento para toda la familia

El ambiente familiar también fue uno de los elementos más positivos de la jornada. Ver a estudiantes, profesionales del sector, empresarios gastronómicos y familias compartir en torno a la producción ganadera demuestra que el campo dominicano sigue siendo un punto de encuentro entre tradición, economía y cultura.

Al final de la jornada, queda una reflexión clara: la ganadería de carne dominicana está avanzando, y lo está haciendo con pasos firmes. El crecimiento de los productores, la mejora genética del ganado y la apuesta por la calidad colocan al país en una posición cada vez más sólida dentro del sector agropecuario del Caribe.

Eventos como el Concurso Nacional de Calidad de Carnes no solo premian a los mejores ejemplares; también celebran el esfuerzo de quienes, desde el campo, trabajan cada día para que en la mesa de los dominicanos haya carne de calidad producida con orgullo nacional.