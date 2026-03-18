Talento dominicano lidera cobertura de Premios Soberano para Univision 41 y X96.3

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En una noche donde el arte, el espectáculo y el talento dominicano alcanzan su máxima expresión, las reinas del Miss Mundo Dominicana se convierten en protagonistas de la cobertura internacional de los Premios Soberano 2026, uniéndose como corresponsales para N+ Univision 41 New York y la emisora X96.3 FM, llevando al mundo la emoción de la premiación más importante del país.

La actual Miss Mundo Dominicana 2025, Joheirry Mola, quien se desempeña como corresponsal desde el país para el segmento Ventana a Quisqueya de N + Univision 41, asume un rol en esta cobertura especial. Desde los ensayos hasta los encuentros más íntimos con las estrellas, su mirada periodística acerca a la audiencia a cada detalle previo a la gran gala.

Por su parte, la Miss Mundo Dominicana 2024, Mayra Delgado, quien asumió como corresponsal de Ventana a Quisqueya en 2025, reafirma su evolución en los medios al integrarse a la conducción de los encuentros oficiales previos de los Premios Soberano y a la realización de reportes especiales para las plataformas digitales de X96.3.

Su experiencia aporta solidez a una cobertura que continúa expandiendo el alcance internacional de este evento que trasciende fronteras.

Ambas reinas encarnan el espíritu de evolución, liderazgo y continuidad de Miss Mundo Dominicana, utilizando la comunicación como una poderosa plataforma de impacto. Su participación no solo fortalece el alcance mediático de los premios, sino que simboliza el papel de la mujer dominicana como una voz activa, influyente y contemporánea dentro de la industria del entretenimiento.

A través de esta colaboración, Univision New York no sólo amplifica la visibilidad de los Premios Soberano, sino que reafirma su compromiso de celebrar, desde una perspectiva global, el talento que nace en la República Dominicana y conquista escenarios internacionales.

Los Premios Soberano 2026 se celebrarán este miércoles 18 de marzo en el emblemático Gran Teatro Nacional Eduardo Brito, con transmisión nacional por Color Visión y en los Estados Unidos a través de Univision, en una noche que promete rendir homenaje a lo mejor del arte, la cultura y el espectáculo dominicano.

Con esta participación, Miss Mundo Dominicana reafirma su misión de formar mujeres integrales que representen con orgullo a su país, proyectando al mundo no solo su belleza, sino también su voz, su talento y su firme compromiso con la República Dominicana.