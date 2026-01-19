Variedades arroz ayudan aumentar producción

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Como resultado de la incorporación de nuevas variedades, más productivas y eficientes, la producción de arroz ha estado creciendo en los últimos cinco años, pasando de 13 millones de quintales en el 2020 a 15 millones en 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente un 12 %.

Los presidentes de la Cooperativa Agropecuaria de Valverde, de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste y de la Asociación de Parceleros de la Reforma Agraria, Iván Tió Pimentel, Juan Pablo Pérez y Santos Paulino, respectivamente, resaltaron que el aumento en la producción arrocera en el país se debe, además de políticas públicas, a la importante inversión que realizan empresas privadas para traer al mercado variedades del cereal que combinan alta producción, con características deseables para el consumidor dominicano, como granos sueltos y buena calidad al cocinar.

Durante la participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY, los dirigentes del sector arrocero expresaron que fue a partir del 2018 cuando a República Dominicana se comenzó a introducir variedades, gracias al doctor Federico Cuevas Pérez, quien fue un destacado investigador en el cultivo de arroz.

Adelantaron que próximamente llegarán nuevas variedades, debido a que lo más favorable es ir renovando, porque las ya existentes van perdiendo potencial.

Dentro de las principales variedades de arroz que se cultivan en el país están Prosequisa-4, Prosequisa-5, Juma 57, Idiaf-1, Juma 67, Jaragua, Yocahu, Puita, Cristal 100, Esmeralda, entre otras.

Mecanización

Los productores arroceros favorecieron la mecanización de ese sector, no obstante plantearon la necesidad de que el Gobierno cree los mecanismos de financiamiento a largo plazo y con tasas de interés blandas para poder realizar esa transformación.

Precisaron que ese proceso requiere de una alta inversión en tecnología por parte de los productores, que en su mayoría son pequeños y medianos.

Resaltaron que el arroz es el único o uno de los pocos cultivos que se puede maquinizar 100 %.

Expresaron que están muy positivos con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, para que los planes de mecanizar la producción de arroz puedan ejecutarse, porque ha sido desde el 2005 un abanderados de ese proceso, por lo tanto, cuenta con la experiencia necesaria.

Recordaron que hasta el momento se han escogido seis provincias para iniciar un plan piloto, con unas 20 mil tareas, con la intención de mecanizar al 100 % los cultivos.

Destacaron que la mecanización representa eficiencia en fertilización y uso de los insumos, resultando en una reducción de costos y avance de la productividad.