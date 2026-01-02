Con los “peques” tras las fiestas

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Las fiestas que recién concluyen tienen menos diversión para los más pequeños de la casa, por lo que este fin de semana, a cuatro días de la celebración de los Santos Reyes Magos, es una ocasión propicia para compartir tiempo agradable, divertido con sus hijos.

Una excelente manera de hacerlo es elaborar juntos recetas deliciosas y preferidas por ellos, de las cuales hay diversas en la plataforma de Youtube, cuyos nombres le sugeriremos en esta primera entrega gastronómica del año.

Entre las propuestas que les tenemos en esta oportunidad están: “Cocinando con Mattew”(@cocinandoconmattew”. Entre sus delicias podrá encontrar el croissant de nutela del que le daremos aquí la receta.

Otra de las opciones es la de “MiniChef”, este junto a los pequeños Lola y Alejandro elabora una rica tarta de galleta y, Jason y Alex, quienes elaboran una sabrosa pizza, la protagonista de chicos y grandes.

Recetas

Croissant de Nutela

Masa de hojalde

Huevos

Crema de avellanas

Preparación. Extender la masa de hojalde sobre una superficie plana. Cortar en forma de triángulo. Poner la crema de avellana, enrrollar y colocar en una bandeja para horno. Batir el huevo y untar los rollos por encima y llevar al horno a 200 grados celsius.

Tarta de galleta

Galletas cuadradas

1 litro de leche

200 gramos de mantequilla

250 mililitros de chocolate derretido

200 gramos de azúcar moreno

Virutas de caramelo para decorar

Vainilla y huevo opcional

Preparación. En un bowl poner la mantequilla junto con el azúcar y mezclar bien hasta lograr una crema uniforme que será para el relleno. Luego, ir mojando en la leche las galletas y ponerla en un pyrex hasta cubrilo, poner el relleno y continuar con la próximas capas, al final poner la crema de chocolate por encina y se les rocían las virutas de caramelo por encima y se lleva al refrigerador por cuatro horas y listo.

Pizza de queso y pollo

Harina

Tomate fresco y salsa de tomate

Champiñones

Pollo

Cebolla, pimiento, albahaca

Preparación. Extender la masa de la harina en una bandeja para horno untada de aceite, e ir colocando los tomates, el pollo, y por último el queso y llevar al horno por 15 minutos.