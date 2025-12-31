Los rituales dominicanos para recibir el 2026

Publicado por Wendy Berroa Hernández Creado: Actualizado:

Cuando el reloj marca los últimos minutos del 31 de diciembre, la República Dominicana se detiene por un instante. No importa el barrio, el campo o la ciudad: el fin de año se vive como un momento sagrado, cargado de símbolos, creencias heredadas y rituales que, más allá de la superstición, expresan un profundo deseo colectivo de bienestar, unión y esperanza.

Recibir el 2026 no es solo una cuenta regresiva. Es un acto cultural que mezcla tradición, fe y familia.

Las doce uvas y los deseos en silencio

Uno de los rituales más extendidos es el de las doce uvas, una costumbre que, con el paso del tiempo, ha adquirido un sello propio en los hogares dominicanos. Cada campanada representa un deseo, que muchos prefieren pedir en silencio, como si el año entrante escuchara mejor cuando el corazón habla bajo.

Este momento suele vivirse alrededor de la mesa, entre risas nerviosas y miradas cómplices, reforzando la idea de que los anhelos individuales también se sostienen en lo colectivo.

Maletas que anuncian caminos

Pocos minutos antes de la medianoche, no es extraño ver a alguien salir a la calle con una maleta en la mano. El ritual de “dar la vuelta a la manzana” simboliza el deseo de viajes, oportunidades y nuevos horizontes. En la cultura dominicana, donde la migración, el turismo y la movilidad forman parte de la historia familiar, este gesto tiene una carga emocional particular.

Más que viajar, la maleta representa avanzar.

Ropa interior de colores y símbolos de abundancia

El uso de ropa interior amarilla para atraer prosperidad, o roja para el amor, sigue siendo una práctica común. A ello se suman billetes guardados en los bolsillos, lentejas en la cocina o monedas colocadas estratégicamente en la casa. Estos rituales, transmitidos de generación en generación, hablan de un deseo compartido: estabilidad, trabajo y tranquilidad.

No se trata de magia, sino de intención.

El abrazo que lo sella todo

Por encima de cualquier ritual, el abrazo de medianoche sigue siendo el gesto más poderoso. En él se mezclan despedidas, perdones silenciosos y promesas implícitas. Familias enteras se reúnen para recibir juntas el nuevo año, incluso después de diferencias o ausencias prolongadas.

Ese abrazo colectivo confirma que, pase lo que pase, el vínculo permanece.

Tradición que se renueva

Aunque algunos rituales evolucionan y otros se reinterpretan, el espíritu se mantiene intacto. En 2025, muchos hogares dominicanos suman nuevas prácticas: palabras de agradecimiento antes del brindis, minutos de reflexión o mensajes escritos para el año que comienza.

Así, la tradición no se pierde, se adapta.

Un 2026 que comienza en comunidad

Los rituales dominicanos de fin de año no buscan controlar el futuro, sino prepararse emocionalmente para recibirlo. Son actos sencillos que refuerzan la identidad, fortalecen la unidad familiar y permiten cerrar ciclos con esperanza.

Porque en República Dominicana, el Año Nuevo no se enfrenta en soledad: se recibe acompañado, con fe, alegría y la certeza de que compartir sigue siendo el mayor ritual de todos.