OdontoDom se convierte en pionero del turismo dental certificado en República Dominicana

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Santo Domingo, República Dominicana, abril 2026 — La red Odontología Dominicana (OdontoDom) alcanzó un nuevo precedente en el sector salud al convertirse en el primer centro dental del país en obtener la certificación en turismo de salud otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), en el marco de su 35 aniversario.

Este reconocimiento valida de forma integral los procesos clínicos, administrativos y de atención al paciente de la institución, abarcando todas las áreas de la odontología moderna: prevención, diagnóstico, cirugía, implantología, estética y rehabilitación oral. La certificación garantiza estándares alineados con las mejores prácticas internacionales, fortaleciendo la confianza de pacientes locales y extranjeros, así como ARS, corredores de seguros y departamentos de recursos humanos.

Durante el acto de reconocimiento, Néstor Julio Matos Ureña, director del Indocal, resaltó que esta distinción representa un “sello país” que trasciende el ámbito sanitario, impactando sectores estratégicos como el turismo, la hotelería y los servicios. En ese sentido, subrayó que iniciativas como esta consolidan la proyección de la República Dominicana como destino competitivo en turismo de salud.

Loret Domínguez- Michelén, Arabella Michelén, Néstor Matos y Nairovis Vásquez

Por su parte, la doctora Arabella Michelén, fundadora y CEO de OdontoDom, destacó que el logro es el resultado de décadas de innovación, inversión en tecnología y formación continua. “Más que un reconocimiento, es un compromiso permanente con la excelencia, la seguridad y la experiencia del paciente”, afirmó.

Con esta certificación, OdontoDom no solo reafirma su liderazgo en el sector odontológico nacional, sino que también impulsa el posicionamiento del país como referente regional en servicios de salud de alta calidad orientados al mercado internacional.